ΚΕΔΕ: Κοινά αιτήματα, αλλά διαφορετικά ψηφίσματα και εντάσεις με φόντο τις εθνικές εκλογές

της Βαρβάρας Ζούκα

Με ξεχωριστά ψηφίσματα, παρά τα επί της ουσίας κοινά αιτήματα, έπεσε η αυλαία του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το οποίο διεξήχθη στην Καλαμάτα, σε κλίμα έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων και με πλούσιο παρασκήνιο, με φόντο τις εθνικές εκλογές.

Με προμετωπίδα του διεκδικητικού τους αγώνα την κάλυψη του δυσβάστακτου ενεργειακού κόστους, που στραγγαλίζει οικονομικά τους δήμους, οι αιρετοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, ακόμη και με δυναμικές κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματα της αυτοδιοίκησης.

Σε κλίμα έντασης η ψηφοφορία

Η ψηφοφορία διεξήχθη σε κλίμα έντασης, με το ψήφισμα το οποίο κατέθεσε η παράταξη της πλειοψηφίας «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι» υπό τον Λάζαρο Κυρίζογλου να υπερψήφιζεται από 213 σε σύνολο 338 ψηφοφόρων.

Το ψήφισμα της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» υπό τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα συγκέντρωσε 111 ψήφους, ενώ το ψήφισμα που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση συγκέντρωσε 14 ψήφους.

Στο μεταξύ, έπειτα από σχετική πρόταση του Λάζαρου Κυρίζογλου ομόφωνα έγινε αποδεκτό ψήφισμα που κατέθεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση» διά στόματος του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη για τις σχολικές υποδομές.

Λ. Κυρίζογλου: Να μην παρασυρόμαστε από τις εθνικές εκλογές

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, είχε απευθύνει κάλεσμα για ενότητα, λέγοντας ότι το 90% των αιτημάτων είναι κοινά και διερωτώμενος «γιατί να επιτρέψουμε στο 10% να μας χωρίσει;».

«Όταν θα βγούμε από αυτή την πόρτα, να μη μας χωρίζει τίποτε», είπε ο κ. Κυρίζογλου, ο οποίος απευθυνόμενος προς τους δημάρχους τούς κάλεσε «να μην παρασυρόμαστε από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν».

Πολιτικός ελιγμός με επίκληση από Δούκα στην ομιλία Κωνσταντέλλου

Από την άλλη πλευρά, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επέμεινε στην ανάγκη υιοθέτησης αιχμηρότερων διατυπώσεων απέναντι στην κυβέρνηση, επιχειρώντας μάλιστα έναν πολιτικό ελιγμό.

Πρότεινε να ενσωματωθεί στο ψήφισμα η ομιλία του πρώτου αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ο οποίος, αν και προέρχεται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, είχε ασκήσει ιδιαίτερα σκληρή κριτική μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για «πανωλεθρίαμβο».

Είχε προηγηθεί χτες το βράδυ σύσκεψη των δημάρχων που προέρχονται από το πράσινο στρατόπεδο, παρουσία μάλιστα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος εξέπεμψε το μήνυμα ότι… πάμε σε εθνικές εκλογές.

Ο κ. Δούκας στην κεντρική τοποθέτησή του πριν την κρίσιμη ψηφοφορία στο συνέδριο της Καλαμάτας έκανε λόγο για κρίση εμπιστοσύνης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αφυδατώνει τους δήμους» και την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ ότι δεν έχει τη διάθεση να καταδικάσει τον υπεύθυνο για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δήμοι.

Γρ. Κωνσταντέλλος: «Ό,τι είπα περιλαμβάνεται στο ψήφισμα»

«Ό,τι είπα περιλαμβάνεται στο ψήφισμα», ήταν η απάντηση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου προς τον Χάρη Δούκα.

«Το θέμα δεν είναι ποιος είναι πιο επαναστάτης. Το θέμα είναι ότι όλοι λέμε τα ίδια. Και η λογική ότι όλοι λέμε τα ίδια, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε αντιπαραθέσεις προσωπικά με ξεπερνάει», είπε ο κ. Κωνσταντέλλος.

Ο οδικός χάρτης των κινητοποιήσεων – Συγκέντρωση στη Βουλή και συμβολικό κλείσιμο των δήμων

Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο συνέδριο της ΚΕΔΕ καθορίζεται ο οδικός χάρτης των κινητοποιήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους δημάρχους να προγραμματίζουν σειρά παρεμβάσεων και δράσεων, που θα κορυφωθούν με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή και συμβολικό κλείσιμο των δήμων κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2027.

Ειδικότερα, αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Άμεση πραγματοποίηση συναντήσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με την κυβέρνηση, τους πολιτικούς αρχηγούς και τον πρόεδρο της Βουλής, με κεντρικό αίτημα την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), ώστε να καλύπτεται το σύνολο των λειτουργικών δαπανών των δήμων.

2. Συμμετοχή της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2027.

3. Πανελλαδική κινητοποίηση των αιρετών έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού, με παράλληλο συμβολικό κλείσιμο των δήμων.

4. Πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) όλης της χώρας, για τον σχεδιασμό τοπικών δράσεων ενημέρωσης των πολιτών και την οργάνωση κεντρικής επικοινωνιακής εκστρατείας στα εθνικά μέσα ενημέρωσης.