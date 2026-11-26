Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης των αποφάσεων που ελήφθησαν στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της που διεξήχθη στην Καλαμάτα από 5-7 Νοεμβρίου κι ενόψει της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2027, έχει προγραμματίσει σειρά συναντήσεων με τα κόμματα του Εθνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να τα ενημερώσει για τα βασικά αιτήματα της Αυτοδιοίκησης .
Με δεδομένο ότι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, βρίσκονται καθημερινά, δίπλα στους πολίτες και για να μπορούμε και στο μέλλον να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες μεταξύ άλλων διεκδικούμε:
- Την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των Δήμων, μέσω των Κ.Α.Π., ώστε να μπορούμε καλύπτουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, χωρίς να επιβαρύνουμε επιπλέον τους πολίτες.
- Την εφαρμογή ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους δήμους, στο ύψος όσων πληρώνουν σήμερα στη ΔΕΗ οι μεγάλοι καταναλωτές.
- Την υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού προγράμματος, για την ενίσχυση των τοπικών υποδομών, με έμφαση στα έργα εσωτερικής οδοποιίας.
- Την επαρκή στελέχωση των Δήμων με νέο προσωπικό, μέσα από την υλοποίηση ενός τριετούς προγράμματος νέων προσλήψεων.
- Την ουσιαστική, τεχνική και οικονομική Υποστήριξη, των Μικρών Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων.
Ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2027, η υλοποίηση των παραπάνω βασικών αιτημάτων θα μας επιτρέψει να κάνουμε πράξη το μήνυμα της Κ.Ε.Δ.Ε. «Ισχυροί Δήμοι – Ισχυρές Τοπικές Κοινωνίες – Ισχυρή Ελλάδα».