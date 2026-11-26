Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης των αποφάσεων που ελήφθησαν στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της που διεξήχθη στην Καλαμάτα από 5-7 Νοεμβρίου κι ενόψει της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2027, έχει προγραμματίσει σειρά συναντήσεων με τα κόμματα του Εθνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να τα ενημερώσει για τα βασικά αιτήματα της Αυτοδιοίκησης .

Με δεδομένο ότι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, βρίσκονται καθημερινά, δίπλα στους πολίτες και για να μπορούμε και στο μέλλον να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες μεταξύ άλλων διεκδικούμε:

Την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των Δήμων, μέσω των Κ.Α.Π., ώστε να μπορούμε καλύπτουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, χωρίς να επιβαρύνουμε επιπλέον τους πολίτες. Την εφαρμογή ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους δήμους, στο ύψος όσων πληρώνουν σήμερα στη ΔΕΗ οι μεγάλοι καταναλωτές. Την υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού προγράμματος, για την ενίσχυση των τοπικών υποδομών, με έμφαση στα έργα εσωτερικής οδοποιίας. Την επαρκή στελέχωση των Δήμων με νέο προσωπικό, μέσα από την υλοποίηση ενός τριετούς προγράμματος νέων προσλήψεων. Την ουσιαστική, τεχνική και οικονομική Υποστήριξη, των Μικρών Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων.

Ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2027, η υλοποίηση των παραπάνω βασικών αιτημάτων θα μας επιτρέψει να κάνουμε πράξη το μήνυμα της Κ.Ε.Δ.Ε. «Ισχυροί Δήμοι – Ισχυρές Τοπικές Κοινωνίες – Ισχυρή Ελλάδα».