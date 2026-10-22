ΚΕΔΕ: Ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων για τα οικονομικά των δήμων – Τι ανακοίνωσε ο Λάζαρος Κυρίζογλου

της Βαρβάρας Ζούκα

Ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων αφήνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), διεκδικώντας ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους δήμους, ενόψει της κατάθεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης, προαναγγέλλοντας σειρά παρεμβάσεων προς την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, χωρίς να αποκλείει την κλιμάκωση των αντιδράσεων, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων της ΚΕΔΕ βρίσκεται η αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), με τον κ. Κυρίζογλου να επισημαίνει ότι η προβλεπόμενη αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των δήμων. Όπως ανέφερε, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2,3%, με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν να εκτιμάται στα 274,6 δισ. ευρώ και τα συνολικά φορολογικά έσοδα στα 77,9 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τα μεγέθη αυτά αποτελούν ισχυρή βάση για τη διεκδίκηση πρόσθετων πόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η αυξημένη χρηματοδότηση έργων μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης που καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες των δήμων. Αναγνώρισε ότι οι διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση έργων βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, υπογράμμισε ωστόσο ότι τα κονδύλια αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη καθημερινών λειτουργικών δαπανών, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Παρεμβάσεις σε κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Κυρίζογλου, το επόμενο διάστημα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ θα πραγματοποιήσει επαφές με την κυβέρνηση, τα συναρμόδια υπουργεία, τα πολιτικά κόμματα και τον πρόεδρο της Βουλής, ώστε να παρουσιάσει τις οικονομικές διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης πριν από την οριστικοποίηση και την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Βασικό αίτημα αποτελεί η αναπροσαρμογή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, ώστε μέρος των αυξημένων φορολογικών εσόδων του 2027 να αποδοθεί στους δήμους. Σύμφωνα με τον κ. Κυρίζογλου, εάν εφαρμοστούν πλήρως όσα προβλέπονται, οι πόροι που αντιστοιχούν στην Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ανέλθουν σε περίπου 9,67 δισ. ευρώ.

Στο τραπέζι και οι κινητοποιήσεις

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατέστησε σαφές ότι η στάση της Αυτοδιοίκησης θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο του τελικού κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα από το κατά πόσο θα υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα για αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των δήμων. «Η ΚΕΔΕ θα είναι σαφώς διεκδικητική έναντι της κυβέρνησης». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κυρίζογλου παρουσίασε πρόταση τεσσάρων σημείων. Με το πρώτο σκέλος της εξουσιοδοτείται το προεδρείο της ΚΕΔΕ να καταθέσει τις θέσεις της Ένωσης στα συναρμόδια υπουργεία και στα πολιτικά κόμματα πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού. Δεύτερον, επαναβεβαιώνεται ότι η οικονομική αυτοτέλεια των δήμων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εκπλήρωση της αναπτυξιακής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αποστολής τους και, τρίτον, ζητείται η κατάθεση του τελικού προϋπολογισμού στη Βουλή, τον Νοέμβριο, να συνοδευτεί από ειδική αναπροσαρμογή των ΚΑΠ. Το τέταρτο σημείο προβλέπει την εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ να αποφασίσει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις. Όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, το θέμα θα επανέλθει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου που προγραμματίζονται για τον Νοέμβριο, μετά το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, οπότε και θα αξιολογηθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα της Αυτοδιοίκησης.