KEΔΕ: Αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση από την ΔΥΠΑ, του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω, στους Δήμους

Τις εκτιμήσεις της για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55+ετών, που υλοποιεί η ΔΥΠΑ στους Δήμους, εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας(ΚΕΔΕ). Τονίζει πως επιθυμεί τη «συνέχιση κι ενίσχυση του προγράμματος, η ακόμα καλύτερη και πιο στενή συνεργασία μεταξύ ΚΕΔΕ, Υπουργείου και ΔΥΠΑ και φυσικά, ακόμη μεγαλύτερος αριθμός εγκεκριμένων θέσεων για απασχόληση ανέργων 55+ετών, σε θέσεις στους Δήμους».

Επίσης στη σχετική ανακοίνωση, αναφέρει ότι θεωρεί «αυτονόητο ότι για την κατανομή των θέσεων που διατίθενται σε κάθε Δήμο, η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι πρέπει να έχουν τον κύριο λόγο. Οι Δήμοι και η ΚΕΔΕ γνωρίζουν τις ανάγκες των Δήμων και τις ελλείψεις τους σε προσωπικό»

Συμπληρώνει πως «έχει “αγκαλιάσει” το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ζητά από το Υπουργείο Απασχόλησης και τη ΔΥΠΑ την περαιτέρω ενίσχυσή του, καθώς και την κατανομή μεγαλύτερου αριθμού ανέργων σε Δήμους».