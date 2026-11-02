KC-390 Millennium: Τα νέα «όπλα» της Πολεμικής Αεροπορίας – Τι αλλάζει με τα μεταγωγικά της Embraer

Ταχύτερες στρατιωτικές αερομεταφορές, δυνατότητα ανεφοδιασμού αεροσκαφών εν πτήσει και μεταφορά έως 26 τόνων φορτίου φέρνουν στην Πολεμική Αεροπορία τα τρία KC-390 Millennium της βραζιλιάνικης Embraer, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μετά τη συμφωνία για την προμήθειά τους μέσω Πορτογαλίας, τα νέα μεταγωγικά έρχονται να καλύψουν κρίσιμες ανάγκες, προσφέροντας τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών αποστολών, από τη μεταφορά στρατιωτών και βαρέος εξοπλισμού έως τον εναέριο ανεφοδιασμό, τις αεροδιακομιδές και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Το KC-390 Millennium είναι ένα δικινητήριο αεριωθούμενο μεταγωγικό νέας γενιάς, με μέγιστη ταχύτητα πλεύσης 470 κόμβων, που αντιστοιχεί σε περίπου 870 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αντίθεση με τα ελικοφόρα C-130 που διαθέτει ήδη η Πολεμική Αεροπορία, χρησιμοποιεί κινητήρες turbofan, επιτρέποντας ταχύτερη μεταφορά προσωπικού και υλικού σε μεγάλες αποστάσεις.

Με μήκος 35,2 μέτρα και άνοιγμα πτερύγων 35 μέτρων, το αεροσκάφος μπορεί να μεταφέρει έως 26 τόνους φορτίου, ενώ η δυνατότητα ταχείας αναδιαμόρφωσης του εσωτερικού του επιτρέπει την προσαρμογή του στις απαιτήσεις διαφορετικών επιχειρήσεων.

Από τον εναέριο ανεφοδιασμό στη μεταφορά 80 στρατιωτών

Μία από τις σημαντικότερες δυνατότητες του KC-390 είναι ο εναέριος ανεφοδιασμός, καθώς μπορεί να μεταφέρει καύσιμα σε συμβατά αεροσκάφη μέσω του συστήματος probe-and-drogue, παρατείνοντας τον χρόνο παραμονής τους στον αέρα.

Παράλληλα, μπορεί να μεταφέρει έως 80 στρατιώτες ή 64 πλήρως εξοπλισμένους αλεξιπτωτιστές, καθώς και στρατιωτικά οχήματα και βαρύ εξοπλισμό.

Το αεροσκάφος διαθέτει επίσης δυνατότητα ρίψης εφοδίων και φορτίων από αέρος, επιτρέποντας τον ανεφοδιασμό στρατιωτικών μονάδων ακόμη και σε περιοχές όπου η πρόσβαση από το έδαφος είναι περιορισμένη.

Από τις αεροδιακομιδές στις επιχειρήσεις διάσωσης

Οι δυνατότητες του KC-390 δεν περιορίζονται στις στρατιωτικές αποστολές. Με την κατάλληλη διαμόρφωση, μπορεί να μεταφέρει έως 74 φορεία και οκτώ μέλη ιατρικού προσωπικού, υποστηρίζοντας τη διακομιδή τραυματιών και ασθενών.

Μπορεί ακόμη να συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Στα πλεονεκτήματά του περιλαμβάνεται και η δυνατότητα επιχειρήσεων από κατάλληλους μη ασφαλτοστρωμένους διαδρόμους, στοιχείο που διευρύνει τις επιλογές αξιοποίησής του όταν οι διαθέσιμες αεροπορικές υποδομές είναι περιορισμένες.

Τι σημαίνει η απόκτησή τους για την Ελλάδα

Η απόκτηση των KC-390 αποτελεί σημαντική κίνηση για την ανανέωση του μεταφορικού στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας, με στόχο την ενίσχυση της ταχύτητας και της ευελιξίας στις στρατιωτικές αερομεταφορές.

Η δυνατότητα μεταφοράς μεγάλου όγκου υλικού, σε συνδυασμό με τον εναέριο ανεφοδιασμό και την εκτέλεση ειδικών αποστολών, μπορεί να διευρύνει τις επιλογές των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο όσο και σε αποστολές εκτός ελληνικής επικράτειας.

Το πρώτο KC-390 αναμένεται να παραδοθεί το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της σταδιακής ένταξης ενός νέου τύπου μεταγωγικού αεροσκάφους στην Πολεμική Αεροπορία.