Καύσιμα: Παρά το σφράγισμα 92 πρατηρίων η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην παραβατικότητα

Μπορεί το λαθρεμπόριο καυσίμων να έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό όμως σχεδόν ένα 1 στα 4 πρατήρια καυσίμων στην Αττική εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμου.

Αν και έχει μειωθεί αρκετά, η παραβατικότητα στον χώρου του καυσίμου είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα όπως παραδέχθηκε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) σε δημοσιογραφική εκδήλωση. «Για μία ευρωπαϊκή χώρα το 23% παραβατικότητας είναι πάρα πολύ» σημείωσε ο κ. Γαννης Αλιγιζάκης παρουσιάζοντας τα βασικά συμπεράσματα της νέας μελέτης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με μυστικές δειγματοληψίες σε πρατήρια της Αττικής και της πόλης της Θεσσαλονίκης και αφορούσε ανεφοδιασμό με αμόλυβδη βενζίνη 95RON, σε συνολικά 200 δείγματα, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την μελέτη στην Αττική, το ποσοστό των ελλειμματικών παραδόσεων μειώθηκε στο 23,1% το 2026, από 33,1% το 2025, ενώ οι παραδόσεις που βρέθηκαν εντός των νόμιμων ή/και ανεκτών ορίων αυξήθηκαν στο 76,9%, από 66,9% πέρυσι. Παράλληλα, οι αποκλίσεις από την αναμενόμενη ποσότητα έφτασαν έως 14,99% το 2026, έναντι 18,2% το 2025, στοιχεία που δείχνουν ότι η καταπολέμηση της παραβατικότητας στην Αττική έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, χωρίς όμως να αναιρείται η ανάγκη συνέχισης των ελέγχων.

Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη τα αποτελέσματα παρουσιάζουν επίσης βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του 2025, ωστόσο, μικρότερη συγκριτικά. Τόσο το ποσοστό των ελλειμματικών παραδόσεων, όσο και το ύψος της απόκλισης παραμένουν υψηλά. Πιο συγκεκριμένα, το 81,4% των ανεφοδιασμών βρέθηκε εντός των νόμιμων ή/και ανεκτών αποκλίσεων, έναντι 80% το 2025, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις διαμορφώθηκαν στο 18,6% το 2026, από 20% πέρυσι. Αντιθέτως, αύξηση παρουσιάστηκε στις αποκλίσεις από την αναμενόμενη ποσότητα, οι οποίες έφτασαν έως και 14% το 2026, σε σύγκριση με το 2025 που το ποσοστό ήταν 12,7%.

Οι λόγοι της παραβατικότητας

Όπως σημείωσε ο κ. Αληγιζάκης η αύξηση της παραβατικότητας οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος αφορά την καθυστέρηση της Πολιτείας να λάβει αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου. Ο δεύτερος σχετίζεται με την εφαρμογή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από το 2022, το οποίο – κατά την εκτίμησή του – συμπίεσε τη βιωσιμότητα πολλών νόμιμων πρατηρίων.