Καύσιμα: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ – Νέα αύξηση από Δευτέρα

Νέο κύμα ανατιμήσεων σαρώνει την αγορά καυσίμων, με τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ να κινούνται πλέον απειλητικά κοντά στα 2 ευρώ ανά λίτρο στα αστικά κέντρα (αφού σε νησιά, επαρχία και αυτοκινητοδρόμους τα έχουν ξεπεράσει προ πολλού), επιβαρύνοντας δραστικά το κόστος μετακίνησης των οδηγών ενόψει της κορύφωσης των καλοκαιρινών διακοπών. Η νέα αυτή απότομη άνοδος μεταφέρεται άμεσα στην αντλία, αποτελώντας τον απόηχο του εντονότατου ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Το πετρέλαιο τύπου Brent κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο φτάνοντας έως και τα 100 δολάρια το βαρέλι μέσα στη εβδομάδα με ποσοστό ανόδου πάνω από 11%. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση πέριξ των 95 δολαρίων το βαρέλι –στον απόηχο των πληροφοριών για μεσολάβηση του Πακιστάν προκειμένου να αρχίσει νέος κύκλος διαβουλεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν– οι διεθνείς τιμές διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μηνιαία βάση η αύξηση αγγίζει το 30%, εντείνοντας τις ανησυχίες για γενικευμένη αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία.

Η εικόνα στις αντλίες και οι προβλέψεις της αγοράς

Παράγοντες της αγοράς προβλέπουν ότι από από βδομάδα τόσο το ντίζελ όσο και η αμόλυβδη θα ξεπεράσουν το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα πολλούς νομούς της χώρας όπου το όριο αυτό έχει ήδη «σπάσει». Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης ξεπερνά πλέον τα 39 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη η άνοδος φτάνει περίπου τα 8 λεπτά.

Μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή Limit Up, o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) Θέμης Κιουρτζής επεσήμανε πως αναμένονται νέες αυξήσεις της τάξεων των 3-4 λεπτών από την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε είναι δεδομένο πως η συντριπτική πλειοψηφία των βενζινάδικων θα πωλούν τόσο τη βενζίνη όσο και το ντίζελ πάνω από 2 ευρώ, με την τάση μάλιστα να είναι αυξητική και για τις επόμενες ημέρες, εξαιτίας της τεταμένης έντασης στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση στο στενό του Ορμούζ.

Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα απαισιόδοξος και για την κατάσταση από το φθινόπωρο -αν συνεχιστούν οι εχθροπραξίες- αφού όπως τόνισε, θα υπάρχει ζήτημα και με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, πολλαπλασιάζοντας έτσι τους πονοκεφάλους αναφορικά με την ακρίβεια για τους καταναλωτές.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι στην αρχή της εβδομάδας, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, λίγο πριν την έναρξη των εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βρισκόταν στο 1,977 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στο 1,950 ευρώ, σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης υγρών καυσίμων από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,996 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 1,998 ευρώ ανά λίτρο.

Στο τραπέζι νέα μέτρα ελάφρυνσης από την κυβέρνηση

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων μέτρων παρέμβασης για τη συγκράτηση των τιμών στη λιανική αγορά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε προ ημερών ότι εξετάζονται μέτρα ελάφρυνσης με ιδιαίτερη έμφαση στο πετρέλαιο κίνησης. Αποκαλύπτοντας το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο, ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχουν ακόμα 200 εκατ. ευρώ διαθέσιμα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ωστόσο μπροστά στη δυσμενή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ίσως αυτό το ποσό να μην επαρκεί προκειμένου να στηριχθούν έμπρακτα τα νοικοκυριά.

Σε αυτό το πλαίσιο, από τον Αύγουστο ανοίγει το παράθυρο για νέα κρατική επιδότηση στο diesel κίνησης, αν η διεθνής τιμή του Brent συνεχίσει την ανοδική της πορεία και ξεπεράσει εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι. «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου και είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε», διαβεβαιώνουν την «Η» πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσουν πως η ενεργοποίηση του νέου πακέτου μέτρων δεν είναι κάτι που θα το δούμε άμεσα, δηλαδή τις επόμενες ώρες. Σίγουρα όχι για τον Ιούλιο, που άλλωστε εκπνέει.

Το πετρέλαιο κίνησης έχει προτεραιότητα έναντι της αμόλυβδης, καθώς οι αυξήσεις του επηρεάζουν άμεσα την εφοδιαστική αλυσίδα και περνούν, έτσι, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι αυξήσεις άλλωστε που έχουν δεχθεί οι διεθνείς τιμές του diesel είναι πολλαπλάσιες αυτές της αμόλυβδης, καθώς εκτός από τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στο Ορμούζ, η Ρωσία διέκοψε τις εξαγωγές diesel εκτοξεύοντας την τιμή του καυσίμου.

Την ίδια ώρα, επιπλέον προβληματισμό προκαλεί η απότομη εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία έχει αυξηθεί κατά περίπου 50% μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Η αρνητική αυτή εξέλιξη αναμένεται να μεταφερθεί αλυσιδωτά, επηρεάζοντας άμεσα και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στα τιμολόγια του Αυγούστου, δοκιμάζοντας εκ νέου τις αντοχές των καταναλωτών.

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