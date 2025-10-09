Καύγας στη Βουλή – Γεωργιάδης: «Πήγατε για τις σέλφι στη Γάζα» – Μάλαμα: «Τα χάπια σας τα πήρατε;»

Μια ακόμη συνεδρίαση της Βουλής, σε νομοσχέδιο που αφορά δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στο ΕΣΥ, εξετράπη σε καυγά μεταξύ βουλευτών, αυτή την φορά με αναφορές στο Ισραήλ και τη Γάζα .

Πρωταγωνιστές ήταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με την ανεξάρτητη βουλευτή Κυριακή Μάλαμα και την Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, δεν άφησε να πέσει κάτω τίποτα από τα όσα είπαν βουλευτές της Αριστεράς και μάλιστα απευθυνόμενος προς όσους μίλησαν για την κατάσταση εκεί, είπε: «Καλά κλάψτε τώρα για την Γάζα και την Χαμάς, που ο πρόεδρος Τραμπ φέρνει την ειρήνη…».

«Τα χάπια σας τα πήρατε;» ακούστηκε να λέει η ανεξάρτητη βουλευτή Κυριακή Μάλαμα με τον υπουργό να διαμαρτύρεται στον προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο Γιώργο Γεωργαντά ο οποίος επιφυλάχθηκε να δει τα Πρακτικά και να κρίνει. Λίγη ώρα αργότερα, ο κ. Γεωργαντάς ανακοίνωσε ότι με δική του πρωτοβουλία – καθώς στην Αίθουσα δεν ήταν η βουλευτής- διαγράφει αυτό που είπε στον υπουργό από τα Πρακτικά.

Aίσθηση πάντως προκάλεσαν οι αναφορές του κ. Γεωργιάδη προς την παριστάμενη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα , που ήταν μεταξύ των μελών του στολίσκου και που κρατήθηκαν από τις δυνάμεις του Ισραήλ, όταν έκανε λόγο για ” Κρουαζιέρα στην Μεσόγειο…”. Μεταξύ άλλων της είπε ότι “κανονικά θα έπρεπε να πληρώσετε τα εισιτήρια του επαναπατρισμού σας…. καθώς όταν ξεκινούσατε την Κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, ξέρατε ότι θα συλληφθείτε…”

Πήγατε για τις σέλφι

«Κάνατε λάθος που ήσασταν σε αυτό το πλοίο και που πήγατε ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου» της είπε ο υπουργός Υγείας τονίζοντας ότι η στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ έχει τεράστιο εθνικό συμφέρον.

«Είναι κοινές ασκήσεις με τα F35. Είναι στα διεθνή φόρα. Στους πολλούς Εβραίους τουρίστες και επενδυτές. Ναι, το Ισραήλ είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος» ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι η παρουσία της κυρίας Πέρκα εκεί «αντιστρατεύεται μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα της χώρας».

«Δεν έχω να καταδικάσω την πράξη του Ισράηλ αλλά εσάς που πήγατε να βάλετε τη χώρα σε περιπέτεια» ανέφερε ακόμη ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Την ίδια ώρα απαντώντας στους ισχυρισμούς της Πέτης Πέρκα η οποία ανέφερε πως «το κράτος Απαρτχάιντ του Ισραήλ απήγαγε 500 πολίτες σε διεθνή ύδατα που εκτελούσαν εντολές ΟΗΕ», ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι βρίσκονταν σε εμπόλεμη περιοχή.

«Γιατί κλαίγεστε και λέτε ότι σας απήγαγαν; Είχατε προειδοποιηθεί από ένα κυρίαρχο κράτος ότι εκεί είναι εμπόλεμη ζώνη και πήγατε σε εμπόλεμη περιοχή!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για ποια απαγωγή μιλάτε, συλληφθήκατε σε μια περιοχή ναυτικού αποκλεισμού του Ισραήλ, προφανώς για να είστε εδώ μαζί μας σήμερα, δεν υπήρξε απαγωγή. Αν σας είχαν απαγάγει δεν θα μιλούσατε χαρούμενα στη Βουλή. Αντίθετα αυτοί που έχουν απαχθεί από τα σπίτια τους είναι οι Εβραίοι στις 7 Οκτωβρίου που είναι δύο χρόνια στα λαγούμια της Γάζας», επεσήμανε ακόμη. Κλιμακώνοντας την επίθεσή του προς τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, επεσήμανε ότι η πράξη της δεν είχε κανέναν ηρωισμό και ότι Αριστερά έχει να προσφέρει μόνο «επικοινωνιακό θόρυβο».