Κατς: Τα ισραηλινά στρατεύματά θα παραμείνουν στη Συρία για την «ασφάλεια» του εβραϊκού κράτους

ΟΙσραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς επισκέφθηκε σήμερα ισραηλινά στρατεύματα που σταθμεύουν στη νότια Συρία, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να διατηρήσει στην περιοχή στρατιωτικές δυνάμεις όσο εξακολουθούν να υπάρχουν «απειλές» για την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους.

Ο Κατς πραγματοποίησε αυτή την επίσκεψη μια εβδομάδα μετά τον βομβαρδισμό της αεροπορικής βάσης Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, κάτι που το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι είχε ως στόχο να εμποδίσει την ανάπτυξη εκεί τουρκικών στρατευμάτων. Η Άγκυρα απέρριψε τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Συρίας μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ανατράπηκε από έναν ισλαμιστικό συνασπισμό.

Έχει επίσης αναπτύξει στρατεύματα στην υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ ουδέτερη ζώνη που χωρίζει τις ισραηλινές και τις συριακές δυνάμεις στα Υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία κατέχει το Ισραήλ από το 1967.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» εκεί, την οποία σκοπεύει να διατηρήσει.

«Εδώ διεξάγονται καθημερινά επιχειρήσεις για την αποτροπή απειλών, την εξάλειψη κατάλοιπων του παλαιού καθεστώτος και την αποτροπή της επικίνδυνης εδραίωσης της νέας εξουσίας», δήλωσε ο Κατς σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσίευσε το γραφείο του.

«Όσο υπάρχουν απειλές, οι IDF (ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) θα παραμείνουν εδώ για να εγγυηθούν την ασφάλειά μας: αυτό έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και αυτό σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε στο μέλλον», πρόσθεσε.

«Το μήνυμα είναι σαφές και για τον Σύρο πρόεδρο: όταν ξυπνάτε το πρωί στο παλάτι σας στη Δαμασκό, κοιτάζετε ψηλά στο όρος Ερμών και βλέπετε τον ισραηλινό στρατό, ξέρετε ότι είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας και τα σύνορά μας», τόνισε.

Σχετικά με την επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ, ο Ισραηλινός υπουργός δήλωσε ότι ο στρατός «απάντησε σε μια τουρκική προσπάθεια να εδραιωθεί στη Συρία, εις βάρος των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ».

Κατά την επίσκεψή του σε στρατεύματα στην ίδια περιοχή, ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στις απειλές να «εδραιωθούν» στα σύνορα.