Κατς: Σκοτώθηκαν 4.000 από τους 6.000 που συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Περίπου 4.000 από τους ενόπλους που συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, όπως μεταδίδει το Times of Israel.

«Στις 7 Οκτωβρίου, 6.000 τρομοκράτες πέρασαν τα σύνορα προς το Ισραήλ και διέπραξαν τις θηριωδίες. Από αυτούς, 4.000 έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής και απομένουν άλλοι 2.000», ανέφερε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

Οι αριθμοί που επικαλέστηκε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας παρουσιάστηκαν από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, υποστράτηγο Σλόμι Μπίντερ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), περίπου 5.600 ένοπλοι εισήλθαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και από 1.200 έως 1.600 από αυτούς σκοτώθηκαν εντός ισραηλινού εδάφους.

Χιλιάδες επέστρεψαν στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ πολλοί σκοτώθηκαν στις μάχες που ακολούθησαν ή σε ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον τους.

Την προσπάθεια εντοπισμού και εξόντωσης όσων συμμετείχαν στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς έχει αναλάβει μονάδα της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, αναφέρει το Times of Israel.

Ο Κατς ανέφερε ακόμη ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν δώσει εντολή στον στρατό και στις υπόλοιπες υπηρεσίες ασφαλείας να σκοτώσουν όλους όσοι συμμετείχαν στην επίθεση, «χωρίς περιορισμούς και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, από τα ανώτερα έως τα κατώτερα κλιμάκια».