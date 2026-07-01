Κατς: Ο στρατός θα παραμείνει στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα «επ’ αόριστον»

ΟΙσραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν “επ’ αόριστον” στις “ζώνες ασφαλείας”, όπως τις χαρακτήρισε, που έχουν δημιουργήσει στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα για αόριστο χρονικό διάστημα προκειμένου να προστατεύουν τους κατοίκους και τις κοινότητές μας από τα τζιχαντιστικά στοιχεία», επεσήμανε ο Κατς σε ομιλία του στη διάρκεια στρατιωτικής τελετής.

Οι δηλώσεις αυτές του Κατς έγιναν την ώρα που αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ βρίσκονται στο Κατάρ για να συζητήσουν, με τη βοήθεια μεσολαβητών, για το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες στα μέσα Ιουνίου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου.

Σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει γνώση των συζητήσεων, οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να έχουν έμμεσες, τεχνικές συνομιλίες σήμερα στη Ντόχα.

Παράλληλα Λίβανος και Ισραήλ υπέγραψαν την Παρασκευή στις ΗΠΑ συμφωνία- πλαίσιο για «διαρκή ειρήνη», αν και οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματα στο λιβανικό έδαφος με στόχο, όπως δηλώνουν, υποδομές της Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία – πλαίσιο προβλέπει ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τα στρατεύματά του στον νότιο Λίβανο μέχρι η σιιτική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν να παραδώσει τα όπλα, κάτι που η Χεζμπολάχ αρνείται να πράξει.