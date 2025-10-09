Κατς: Έδωσε εντολή στις IDF να ανταποκριθούν με «μεγάλη δύναμη» σε πιθανές επιθέσεις της Χαμάς

Ουπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να «ανταποκριθεί με μεγάλη δύναμη» σε οποιαδήποτε απόπειρα της Χαμάς να βλάψει τις ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εγκρίνει την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Κατς πραγματοποίησε αξιολόγηση με τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλους ανώτερους αξιωματικούς, πριν από τις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας και του πλήρους υπουργικού συμβουλίου που θα πραγματοποιηθούν απόψε και αναμένεται να εγκρίνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Ο υπουργός Άμυνας έδωσε εντολή στις IDF να ανταποκριθούν με μεγάλη δύναμη σε οποιαδήποτε απειλή και οποιαδήποτε επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον των δυνάμεών μας κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την απόφαση της κυβέρνησης και μέχρι την εφαρμογή της συμφωνίας», αναφέρει το γραφείο του Κατς.

Ο Κατς φέρεται να δήλωσε ότι «η διαφύλαξη της ασφάλειας των στρατιωτών των IDF είναι η πρωταρχική μας υποχρέωση στην τρέχουσα κατάσταση».