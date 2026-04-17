Κατρακυλά η τιμή του πετρελαίου μετά το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ – Πτώση κατά 10%

Η τιμή του πετρελαίου έπεσε κατά 10% μετά την ανακοίνωση για το άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ.

Το άνοιγμα του Ορμούζ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπας Αραγτσί και επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η πτώση της τιμής ξεκίνησε από το πρωί σήμερα καθώς η αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αντιστάθμιζε τις ανησυχίες σχετικά με τη διατάραξη της προσφοράς πετρελαίου λόγω της παράλυσης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Γύρω στις 12:30 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουνίου, σημείωσε πτώση 2,41% στα 96,99 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό WTI, παράδοσης Μαΐου, υποχώρησε κατά 3,03% στα 91,82 δολάρια.

Επιβεβαιώνει ο Τραμπ το άνοιγμα του Ορμούζ

Με ανάρτησή του στο Truth Social o Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν που ανακοίνωσε λίγα λεπτά νωρίτερα ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπας Αραγτσί.

«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι το Στενό είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για πλήρη διέλευση. Ευχαριστούμε» έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για το διάστημα που θα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει: «Δεδομένης της κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για το υπόλοιπο της περιόδου κατάπαυσης του πυρός, στη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».