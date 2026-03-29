Κατώτατος μισθός: Τα 20 επιδόματα που αυξάνονται και η επιβάρυνση για τα πλασματικά έτη

Μια μακριά λίστα με περίπου 20 επιδόματα και βοηθήματα θα συμπαρασύρει ο νέος κατώτατος μισθός των 920 ευρώ. Το επίδομα ανεργίας αυξάνεται στα 565 ευρώ, ενώ αντίστοιχες αυξήσεις θα δουν οι δικαιούχοι της ειδικής παροχής μητρότητας, του επιδόματος γονικής αδείας και των εποχικών βοηθημάτων για οικοδόμους, καλλιτέχνες και εργαζόμενους στον τουρισμό. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναπροσαρμογή του επιδόματος γάμου, το οποίο υπολογίζεται ως το 10% του βασικού μισθού (92 ευρώ), καθώς και των αποζημιώσεων για προγράμματα απασχόλησης και πρακτικής άσκησης.

Τριετίες και διαμόρφωση μισθών

Οι τριετίες αυξάνουν τον βασικό μισθό κατά 10% για κάθε τριετία και έως 30% συνολικά, επομένως ο μισθός διαμορφώνεται περίπου στα 1.012 ευρώ με μία τριετία, 1.104 ευρώ με δύο τριετίες και 1.196 ευρώ με τρεις τριετίες.

Στα κλαδικά επιδόματα, το επίδομα οικοδόμων αντιστοιχεί στο 70% του 37πλάσιου του βασικού ημερομισθίου και διαμορφώνεται περίπου στα 1.067 ευρώ. Για δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, αγγειοπλάστες και εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, το επίδομα αντιστοιχεί στο 70% του 35πλάσιου του βασικού ημερομισθίου και διαμορφώνεται περίπου στα 1.009 ευρώ. Για τους σμυριδεργάτες είναι το 70% του 50πλάσιου του βασικού ημερομισθίου, δηλαδή περίπου 1.442 ευρώ. Για καλλιτέχνες, ηθοποιούς θεάτρου και εργαζόμενους στον τουρισμό, το επίδομα αντιστοιχεί στο 70% του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου και ανέρχεται περίπου στα 721 ευρώ.

Το ειδικό εφάπαξ επίδομα, που αντικατέστησε τα επιδόματα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων, λήξης ανεργίας και επίσχεσης εργασίας, αντιστοιχεί σε 37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και διαμορφώνεται περίπου στα 851 ευρώ.

Παροχές μητρότητας και άδειες

Το επίδομα μητρότητας ισούται με τον κατώτατο μισθό και καταβάλλεται για εννέα μήνες, δηλαδή περίπου 920 ευρώ τον μήνα. Το επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη κυμαίνεται από έναν έως τρεις κατώτατους μισθούς, δηλαδή περίπου από 920 έως 2.760 ευρώ. Η γονική άδεια αντιστοιχεί επίσης στον κατώτατο μισθό και καταβάλλεται για δύο μήνες, δηλαδή περίπου 920 ευρώ τον μήνα.

Για τους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις, το σχετικό φοιτητικό επίδομα αντιστοιχεί σε 30 κατώτατα ημερομίσθια για προπτυχιακούς φοιτητές, δηλαδή περίπου 1.236 ευρώ, και σε 10 κατώτατα ημερομίσθια για μεταπτυχιακούς, δηλαδή περίπου 412 ευρώ.

Όσον αφορά τα επιδόματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης, οι μαθητευόμενοι στις σχολές της ΔΥΠΑ λαμβάνουν το 75% του βασικού ημερομισθίου, δηλαδή περίπου 30,9 ευρώ την ημέρα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητείας ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ λαμβάνουν το 50% του βασικού ημερομισθίου, περίπου 20,6 ευρώ την ημέρα. Οι φοιτητές σε πρακτική άσκηση ΤΕΙ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ λαμβάνουν το 80% του βασικού ημερομισθίου, δηλαδή περίπου 33 ευρώ την ημέρα, ενώ η επιδότηση εργοδοτών για πρακτική άσκηση ΤΕΙ αντιστοιχεί στο 50% του βασικού ημερομισθίου, περίπου 20,6 ευρώ ημερησίως. Τέλος, το επίδομα πρακτικής άσκησης των τουριστικών σχολών αντιστοιχεί στο 60% του βασικού ημερομισθίου, δηλαδή περίπου 24,7 ευρώ την ημέρα.

Αυξάνεται η αγορά πλασματικών ετών με τον νέο κατώτατο μισθό

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει και το κόστος για την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, καθώς αυτό υπολογίζεται ως ποσοστό του κατώτατου μισθού. Με τον νέο κατώτατο μισθό που διαμορφώνεται περίπου στα 920 ευρώ μικτά, αυξάνεται αντίστοιχα και το ποσό που πρέπει να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι για να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο.

Η εξαγορά πλασματικών ετών γίνεται με εισφορά 20% επί του κατώτατου μισθού για κάθε μήνα αναγνώρισης. Με βάση τον νέο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, το κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 184 ευρώ τον μήνα (20% × 920 ευρώ). Συνεπώς, για ένα πλήρες έτος αναγνώρισης (12 μήνες) το συνολικό ποσό ανέρχεται περίπου στα 2.208 ευρώ.