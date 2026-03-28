Κατώτατος μισθός: Πόσο κοστίζει στις επιχειρήσεις η νέα αύξηση

Στα 1120,5 ευρώ το μήνα φτάνει το κόστος της επιχείρησης για κάθε χαμηλόμισθο μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου, την ώρα που ο ίδιος θα παίρνει καθαρά στην τσέπη 771,7 ευρώ, αφού αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές (123 ευρώ) και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών (25,3 ευρώ).

Μισθολογικές κλίμακες

Με μία τριετία ο μισθός ανέρχεται στα 1012 ευρώ, με δύο στα 1104 και με τρεις στα 1196 ευρώ, ενώ επιπλέον κατά 10% αυξάνεται ο μισθός με το επίδομα γάμου.

Το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών από 39,30 ευρώ αυξάνεται σε 41,09 ευρώ, ενώ στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου κατά 40 ευρώ, μετά την αύξηση των 30 ευρώ το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ το 2024.

Από το 2019, η σωρευτική αύξηση αγγίζει τα 270 ευρώ μηνιαίως ή 3.780 ευρώ ετησίως, 4,2 έως 5,8 μισθοί παραπάνω, δηλαδή 41,54% συνολική αύξηση από το 2019.

Καθαρές απολαβές ανά ηλικία

Ειδικά για τους νέους εργαζόμενους κάτω των 25, με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, οι καθαρές μηνιαίες απολαβές ανέρχονται σε 797 €, η καθαρή μηνιαία αύξηση σε 54 € και η καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί) σε 756 €.

Για τον εργαζόμενο από 26 έως 30 ετών οι καθαρές μηνιαίες απολαβές ανέρχονται σε 781 €, η καθαρή μηνιαία αύξηση 38 € και η καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί) σε 529 €.

Ωστόσο, επειδή φέτος το Πάσχα πέφτει νωρίς, οι περίπου 700.000 αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό δε θα προλάβουν να λάβουν δώρο Πάσχα αυξημένο σύμφωνα με το νέο μισθό, καθώς, όπως ορίζει ο νόμος, το δώρο φέτος υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που έχει ο μισθωτός στις 28 Μαρτίου, δηλαδή πριν από την εφαρμογή του νέου μισθού. Έτσι, το δώρο που πρέπει να καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, θα ανέρχεται στα 458,33 € για τον νεοπροσλαμβανόμενο, στα 504,17 € για το μισθωτό με μία τριετία, στα 550,00 € για τις δύο τριετίες και στα 595,83 € για τις τρεις τριετίες.

Επιβαρύνσεις για τους εργοδότες

Οι μικρομεσαίοι εργοδότες που θα πιεστούν σε ένα βαθμό να καταβάλουν τις αυξήσεις επισημαίνουν ότι «Η αύξηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος στα 12.880€ από 12.320€ (+560€) θα εφαρμοστεί του χρόνου, με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2027, οι οποίες θα αφορούν στα εισοδήματα του 2026. Συνεπώς, θα πληρώνουμε τώρα αυξημένους μισθούς, ενώ θα επιβαρυνθούμε και μέσω της φορολογίας από το 2027».

Τα επιπρόσθετα κόστη εργοδότη από την αύξηση του κατώτατου μεικτού στα 920€ είναι +56,8€/μήνα ή +681,6/έτος, ενώ με την επιβάρυνση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος ανέρχονται σε +66,1/μήνα ή +793,6€ έτος.

Επιπλέον, οι εργοδότες θα επιβαρυνθούν:

Από εργοδοτικές εισφορές (από Απρίλιο 2026 και μετά): +10,2€/μήνα ή +121,8€/έτος

Από εργατικές εισφορές (από Απρίλιο 2026 και μετά): +6,2€/μήνα ή +74,2€/έτος

Από ΦΜΥ μισθωτού (από Απρίλιο 2026 και μετά): +8,05€/μήνα ή +96,6€/έτος

Από προσαυξημένο τεκμαρτό εισόδημα (το 2027/εισοδήματα 2026): +9,3€/μήνα ή +112€/έτος

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ