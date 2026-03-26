Κατώτατος μισθός: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις – Αναλυτικά παραδείγματα

Αύξηση 4,55% ή περίπου 40 ευρώ θα δουν στις απολαβές τους από την 1η Απριλίου οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, χάρη στην αύξηση του κατώτατου μισθού , η οποία προκύπτει από την εισήγηση της αρμόδιας Επιστημονικής Επιτροπής.

Πλέον, ο νέος κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 920 ευρώ (μικτά) και εφαρμόζεται άμεσα τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο δημόσιο, ενώ συμπαρασύρει μαζί του και μια σειρά από επιδόματα.

Πιο αναλυτικά, από την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου άμεσα επηρεάζονται περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα επιδόματα και οι παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό (π.χ. επίδομα μητρότητας, γονικής άδειας, ανεργίας) και οι τριετίες, σύμφωνα με την υπουργό. Ενώ έμμεσα επηρεάζεται και ο μέσος μισθός.

Κέρδος σχεδόν 40 ευρώ / μήνα και σχεδόν μισό μισθό, σε ετήσιο επίπεδο.

Πρόκειται για την 6η κατά σειρά αύξηση, με σωρευτική πρόοδο 41,5% από το 2019, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου εργασίας.

Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις

Οι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης θα λάβουν 920 ευρώ, αντί για 880 ευρώ –> αύξηση 4,55%

To μερομίσθιο εργατοτεχνιτών ανεβαίνει από 39,30 ευρώ στα 41,09 ευρώ–> αύξηση 4,55%.

Η μισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους υπολογίζεται σε 40 ευρώ.

Οι κλάδοι με τους καλύτερους μισθούς

Αξίζει να σημειωθεί πως η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στους πέντες κλάδους με μέσο μισθό πάνω από 2.000 ευρώ, ενώ στάθηκε και στον επιδραστικό ρόλο της βιομηχανίας.

Όπως εξήγησε, 46 κλάδοι παρέχουν μέσο μισθό υψηλότερο από αυτόν του συνόλου της οικονομίας και οι 20 από αυτούς (43%) αποτελούν αμιγώς βιομηχανικούς/μεταποιητικούς κλάδους.

Αναλυτικά παραδείγματα

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος:

1. Εργαζόμενος κάτω των 25 ετών:

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 ευρώ

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 ευρώ (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 ευρώ

2. Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών:

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 ευρώ

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 ευρώ (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 ευρώ

3. Εργαζόμενος άνω των 30 ετών:

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 772 ευρώ αν δεν έχει παιδιά, 782 ευρώ με ένα τέκνο, και 797 ευρώ αν έχει δύο ή περισσότερα τέκνα

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 29 ευρώ χωρίς τέκνα, 30 ευρώ με ένα τέκνο και 35 ευρώ με 2 ή περισσότερα τέκνα

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 402 ευρώ, 425 ευρώ και 485 ευρώ, αντίστοιχα

Τι θα γίνει με τις τριετίες

Η αύξηση του κατώτατου μισθού φέρνει ενίσχυμένα ποσά και στις τριετίες οι οποίες έχουν ξεπαγώσει μετά από μία δεκαετία.

Με τον νέο κατώτατο μισθό, ένας εργαζόμενος άνω των 30 ετών που δεν έχει παιδιά θα λάβει:

834 ευρώ (καθαρά) με 1 τριετία

896 ευρώ (καθαρά) με 2 τριετίες

959 ευρώ (καθαρά) με 3 τριετίες

Τα ποσά αυτά διαμορφώνονται: