Κατοικίδια και ζέστη: 5 πράγματα που λέγονται και δεν είναι αλήθεια

Το καλοκαίρι είναι εδώ και οι μέρες γίνονται όλο και πιο ζεστές. Και μπορεί εμείς οι άνθρωποι να βρίσκουμε κάποιες λύσεις να ανακουφιστούμε από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι τετράποδοι όμως φίλοι μας δυσκολεύονται αρκετά. Τι πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη;

Αρχικά πρέπει να πούμε ότι τόσο οι σκύλοι όσο και οι γάτες έχουν υψηλότερη θερμοκρασία σώματος από τους ανθρώπους. Έχουν μάλιστα εξελίξει τους δικούς τους τρόπους για να δροσίζονται, όπως το λαχάνιασμα και η περιποίηση του τριχώματός τους. Παρ’ όλα αυτά, χρειάζονται και τη δική μας βοήθεια για να παραμείνουν δροσερά και άνετα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το πιο σημαντικό είναι να ξέρουμε τι ισχύει από όλα αυτά που ακούμε σχετικά με τη ζέστη και τα κατοικίδια. Γιατί υπάρχουν πολλοί μύθοι.

Ακολουθούν οι 5 συνηθισμένοι, οι οποίοι μπορεί να μας οδηγήσουν σε λανθασμένες κινήσεις. Δείτε τους και κάντε το σωστό ώστε να απολαύσει όλη η οικογένεια, δίποδη και τετράποδη, το καλοκαίρι με ασφάλεια.

Μύθος 1: Ο σκύλος ή η γάτα μου είναι μέσα στο σπίτι και ίσως να μη χρειάζονται κλιματισμό

Αυτός είναι ένας συνηθισμένος μύθος που λίγο πολύ όλοι έχουμε ακούσει.

Παρόλο που οι σκύλοι και οι γάτες διαθέτουν φυσικούς μηχανισμούς για να αποβάλλουν τη θερμότητα, μπορούν και αυτά να πάθουν θερμοπληξία ακόμη και μέσα στο σπίτι.

Οι σκύλοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επειδή περνούν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους και είναι πιο δραστήριοι. Ωστόσο, και μια γάτα ή ένας σκύλος που μένει σε ένα ζεστό διαμέρισμα μπορεί να υπερθερμανθεί.

Τα κατοικίδια ιδρώνουν ελάχιστα, κυρίως από τις πατούσες τους, και βασίζονται στο λαχάνιασμα για να μειώσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Τις πολύ ζεστές ημέρες όμως αυτό δεν αρκεί. Χρειάζονται κάτι να τα δροσίζει.

Η φυσιολογική θερμοκρασία σώματος ενός σκύλου ή μιας γάτας μπορεί να φτάνει περίπου τους 39°C. Αν ξεπεράσει αυτό το όριο και το ζώο εμφανίσει σημάδια υπερθέρμανσης, χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

Ποια είναι τα συμπτώματα υπερθέρμανσης

– Έντονο λαχάνιασμα

-Εμετός

-Υπερβολική σιελόρροια

-Ταχυκαρδία

-Υψηλή θερμοκρασία σώματος

Πιο ήπια συμπτώματα, όπως αδυναμία, μειωμένη ενέργεια ή διάρροια, μπορεί επίσης να υποδηλώνουν υπερθέρμανση.

Ποια κατοικίδια κινδυνεύουν περισσότερο;

Ορισμένα ζώα έχουν αυξημένο κίνδυνο θερμοπληξίας, όπως:

-Βραχυκέφαλες φυλές (π.χ. Pug, Bulldog)

-Ηλικιωμένα ζώα

–Υπέρβαρα κατοικίδια

-Σκύλοι με σκούρο τρίχωμα

-Ζώα με υποκείμενα προβλήματα υγείας

Μύθος 2: Ο σκύλος μου χρειάζεται καλοκαιρινό κούρεμα για να δροσιστεί

Δεν είναι το τρίχωμα του σκύλου όπως τα παλτό των ανθρώπων. Που σημαίνει ότι χρειάζονται αυτό το «γούνινο παλτό» το καλοκαίρι. Και αυτό γιατί λειτουργεί ως φυσική μόνωση. Διατηρεί το ζώο ζεστό τον χειμώνα αλλά το προστατεύει και από την υπερβολική ζέστη το καλοκαίρι.

Τι ισχύει για τις διπλότριχες φυλές;

Φυλές όπως είναι τα Husky, Alaskan Malamute κτλ διαθέτουν διπλό τρίχωμα. Το μαλακό υποτρίχωμα λειτουργεί ως μόνωση και το εξωτερικό προστατεύει από ήλιο και υγρασία.

Το ξύρισμα ή ακόμη και το υπερβολικό κούρεμά τους μπορεί να διαταράξει αυτόν τον φυσικό μηχανισμό θερμορύθμισης.

Αντίθετα, φυλές όπως: Poodle, Schnauzer, Shih Tzu, κτλ χρειάζονται τακτική περιποίηση, κυρίως για να αποφεύγονται οι κόμποι και όχι επειδή ζεσταίνονται περισσότερο.

Για αυτό μην ξυρίζετε ποτέ τον σκύλο μέχρι το δέρμα και αποφύγετε τα κουρέματα στο σπίτι αν δεν γνωρίζετε τις ανάγκες της φυλής του.

Όσον αφορά τώρα τις γάτες, αυτές περιποιούνται μόνες τους το τρίχωμά τους. Τακτικό όμως βούρτσισμα βοηθά στην απομάκρυνση της περιττής τρίχας και τις κρατά πιο δροσερές.

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Μύθος 3: Οι σκύλοι δεν ιδρώνουν, άρα δεν αφυδατώνονται

Οι σκύλοι ιδρώνουν, αλλά κυρίως μέσω των πελμάτων τους. Αυτό όμως δεν επαρκεί για να αποβάλλουν τη θερμότητα. Το λαχάνιασμα είναι ο βασικός μηχανισμός ψύξης, όμως ταυτόχρονα προκαλεί και απώλεια υγρών.

Οι γάτες επίσης μπορεί να λαχανιάζουν όταν ζεσταίνονται ή αφυδατώνονται.

Αυτή την εποχή τόσο οι σκύλοι όσο και οι γάτες αφυδατώνονται πολύ πιο εύκολα, ιδιαίτερα όταν ασκούνται σε υψηλές θερμοκρασίες.

Τα σημάδια αφυδάτωσης είναι λήθαργος, ξηρά ούλα και μύτη, έντονο λαχάνιασμα, απώλεια όρεξης, παχύρρευστο ή κολλώδες σάλιο κτλ.

Μύθος 4: Οι πατούσες του σκύλου αντέχουν το ζεστό πεζοδρόμιο

Αυτό και αν είναι μεγάλο λάθος. Οι πατούσες των σκύλων είναι ανθεκτικές, αλλά μπορούν να υποστούν εγκαύματα.

Η επιφάνεια του δρόμου είναι συνήθως πολύ πιο ζεστή από τον αέρα. Για παράδειγμα, όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι περίπου 30°C, η άσφαλτος μπορεί να ξεπεράσει τους 60°C– αρκετά υψηλή ώστε να προκαλέσει εγκαύματα.

Η δοκιμή των 5 δευτερολέπτων: Ακουμπήστε το πίσω μέρος του χεριού σας στο οδόστρωμα. Αν δεν μπορείτε να το κρατήσετε εκεί για 5 δευτερόλεπτα, τότε είναι υπερβολικά ζεστό και για τις πατούσες του σκύλου σας.

Μύθος 5: Η γάτα μου δεν λαχανιάζει, άρα δεν ζεσταίνεται

Οι γάτες κρύβουν πολύ καλά την ενόχλησή τους. Το λαχάνιασμα είναι λιγότερο συχνό στις γάτες απ’ ό,τι στους σκύλους, αλλά μπορεί να εμφανιστεί όταν υπερθερμανθούν.

Ωστόσο, μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη στρες ή ασθένειας. Για παράδειγμα, κατά τη μεταφορά στον κτηνίατρο, μια γάτα μπορεί να λαχανιάζει επειδή αγχώνεται.

Επικοινωνήστε άμεσα με τον κτηνίατρο αν το λαχάνιασμα συνοδεύεται από:

-Έντονα λαμπερά ή «γυάλινα» μάτια

-Γρήγορη αναπνοή

-Λήθαργο

-Υπερβολική σιελόρροια

-Υπερβολικό γλείψιμο

Οι γάτες μπορεί επίσης να περιποιούνται το τρίχωμά τους περισσότερο όταν κάνει ζέστη, επειδή η εξάτμιση του σάλιου βοηθά στην ψύξη του σώματος.

Για το τέλος αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε σημάδι υπερθέρμανσης ή αφυδάτωσης στο ζώο σας, μην περιμένετε. Επικοινωνήστε άμεσα με τον κτηνίατρό σας. Γνωρίζοντας τι πραγματικά ισχύει και λαμβάνοντας μερικές απλές προφυλάξεις, μπορείτε να βοηθήσετε τον σκύλο ή τη γάτα σας να παραμείνουν ασφαλείς, υγιείς και δροσεροί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.