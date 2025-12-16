Κάτια Ταραμπάνκο: Χώρισα και επέστρεψα στο σπίτι μου, δεν ευδοκίμησε η σχέση που είχα

Τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή μετέφερε η Κάτια Ταραμπάνκο, δηλώνοντας ότι χώρισε και επέστρεψε στο σπίτι όπου έμενε πριν από την τελευταία της σχέση.

Το μοντέλο και πρώην παίκτρια του «GNTM» μίλησε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στο «Happy Day» για τις αλλαγές στα προσωπικά της, αναφέροντας πως παρά την πρόταση γάμου που είχε δεχτεί από τον πρώην σύντροφό της, η σχέση τους δεν είχε θετική κατάληξη.

Έτσι, όπως ανέφερε η Κάτια Ταραμπάνκο, μετακόμισε στο σπίτι της: «Επέστρεψα στο σπιτάκι μου, το τελειοποιώ τώρα. Χώρισα και επέστρεψα εδώ. Δεν ευδοκίμησε η σχέση, εντάξει, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Μπήκα από νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων, το είχα λίγο ανάγκη».

πηγη πρωτο θεμα