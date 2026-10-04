Κάτι “ψήνεται” στην αριστερή πολυκατοικία

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Με μία εντυπωσιακή στροφή ο Γιάνης Βαρουφάκης φαίνεται να ανοίγει τον διάλογο για συνεργασίες στον χώρο της αριστεράς. Ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 εμφανίστηκε λιγότερο δογματικός και σίγουρα περισσότερο έτοιμος ως προς το κόμμα του να προχωρήσει σε συνεργασία ή συνεργασίες ενόψει των επόμενων εκλογών.

Μιλώντας για συμφωνίες που θα στηρίζονται σε προγραμματικές συγκλίσεις, έκανε ένα σημαντικό βήμα πίσω. Και ουσιαστικά δείχνει τον δρόμο, ώστε στην συζήτηση, να μπουν οργανώσεις και σχήματα από τον συγκεκριμένο χώρο.

” Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση με όλους όσοι συμφωνούμε στα βασικά ζητήματα και θέλουμε να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτιά μας χωρίς κόκκινες γραμμές. Στην Αριστερά, πρέπει να ξεπεράσουμε εγωισμούς. Θέλουμε να κάνουμε τα ψηφοδέλτιά μας φιλόξενα σε ανθρώπους που δεν χρειάζεται να αποχωρήσουν από τους πολιτικούς χώρους στους οποίους ανήκουν. Αυτό που χρειάζεται είναι να συμφωνήσουμε στη βάση μιας κοινής προγραμματικής ατζέντας”, είπε ο κ. Βαρουφάκης.

Το νεύμα φαίνεται να φορά σίγουρα την Νέα Αριστερά. Στο κόμμα αρκετοί είναι αυτοί που βλέπουν με καλό μάτι μία συνεργασία με το ΜΕΡΑ25. Δεν δείχνει να αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., καθώς ούτε η αλλαγή στην ηγεσία του, είναι ικανή να ξεπεράσει τα όσα έγιναν στο παρελθόν. Μπορεί η συγκεκριμένη πρόταση να αφορά την Πλεύση Ελευθερίας; Δύσκολα. Φυσικά ούτε για αστείο υπάρχουν πιθανότητες να αφορά την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.