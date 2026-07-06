Κάτι κινείται στην κεντροαριστερά

Της Νεκταρίας-Ελευθερίας Αγγελάκη,

Αναπληρώτρια Τομεάρχης Εργασίας ΕΛΑΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Μετά από μία περίοδο που η κεντροαριστερά ήταν απασχολημένη, κατά την προσφιλή της συνήθεια με το να τρώει τις σάρκες της, επιτέλους κάτι κινείται. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και μαζί άνοιξε έναν νέο κύκλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας.

Βλέποντας κανείς τι έγινε από το 2023 και μετά στον προοδευτικό χώρο πραγματικά απορεί. Διασπάσεις, νέα κόμματα, εκλογές για την ανάδειξη νέων αρχηγών και γενικά ένα κλίμα πολεμικό. Ένα θολό τοπίο στο οποίο υπήρχε ένας και μόνος νικητής. Η κυβέρνηση. Έχοντας απέναντι της μία προβληματική αντιπολίτευση βρήκε το πεδίο για να λειτουργήσει ανεξέλεγκτα.

Την ίδια ώρα στην κεντροαριστερά πιο πολύ ασχολούμασταν με τα δικά μας προβλήματα. Οι μικροκομματικές λογικές, η εσωτερική φαγωμάρα, η μάχη για την καρέκλα, δεν είναι ζητήματα που αφορούν την Ελληνική κοινωνία. Αυτή που περιμένει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα, που δεν έχει να βγάλει τον μήνα, που βλέπει την ακρίβεια να καλπάζει.

Ως εργατολόγος καθημερινά αντιμετωπίζω καταστάσεις κυριολεκτικά πρωτόγνωρες. Οι παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας στα εργατικά ζητήματα είναι όλες προς το χειρότερο για τους απασχολούμενους. Κατακτήσεις ετών καταργήθηκαν, κυρίως στο συνδικαλιστικό επίπεδο, γυρίζοντας την Ελλάδα πολλά χρόνια πίσω. Με τρία νομοσχέδια η Νέα Δημοκρατία ακύρωσε σχεδόν όλα τα εργασιακά δικαιώματα.

Αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα αυτοπεριοριστήκαμε στα κόμματα μας. Και ξεχάσαμε το πιο σημαντικό. Την γείωση με την κοινωνία. Και άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για την Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι και μια απάντηση σε όσους υποστηρίζουν πως ” Τον Μητσοτάκη τον έφερε ο Τσίπρας”. Οι δικές μας ελλείψεις και αδυναμίες ήταν αυτές που γιγάντωσαν αυτήν την κυβέρνηση.

Σήμερα λοιπόν διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μπήκε στην ζωή μας. Και μάλιστα με φόρα, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Φυσικά όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια δεν πανηγυρίζουμε. Γιατί γνωρίζουμε πως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και είναι πολλά που πρέπει να γίνουν και σε πολύ λίγο χρόνο.

Γνωρίζουμε επίσης πως ο κόσμος περιμένει πολλά από εμάς. Μετά από δύο τετραετίες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει.

Από την άλλη όμως βλέποντας τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση απογοητευόταν.

Άσχετα με το πότε θα γίνουν οι εκλογές η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πρέπει να είναι έτοιμη σε όλα τα επίπεδα. Ο πολιτικός χρόνος δεν είναι άπειρος και περνάει πολύ γρήγορα.

Η δική μας ευθύνη είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα κόμμα ανοικτό στην κοινωνία. Αυτήν που θα πάμε στις γειτονιές της χώρας για να την ακούσουμε. Και όσα μας πουν να αποτελέσουν την βάση του προγράμματος μας. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μία αξιόπιστη σχέση μεταξύ μας.