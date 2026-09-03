Καθημερινές συνήθειες που θα σας κάνουν πιο έξυπνες από το 98% των ανθρώπων

Αν έχετε κάνει δύο τεστ ευφυΐας μπορεί να έχετε διαπιστώσει ότι σας βγάζουν διαφορετικό σκορ. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ίδιο το τεστ αλλά και με το γεγονός ότι το IQ μας δεν είναι στατικό: αλλάζει ακόμα και μέρα με τη μέρα, ανάλογα με τον τρόπο ζωής μας, και τις συνήθειες με τις οποίες το τροφοδοτούμε. Οι παρακάτω, όπως έχει επιβεβαιωθεί από επιστημονικές έρευνες, μας κάνουν πιο έξυπνες. Δεν είναι μάλιστα μόνο ωφέλιμες αλλά και απολαυστικές.

Κοιμηθείτε πάνω από επτά ώρες το βράδυ: Ανάμεσα στα οφέλη του επαρκούς ύπνου (ο οποίος βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, ορίζεται διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο) είναι και η καλλιέργεια των πνευματικών δεξιοτήτων μας.

Αφιερώστε τουλάχιστον δέκα λεπτά την ημέρα στο να μάθετε κάτι καινούριο: Από μια συνταγή μαγειρικής μέχρι ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, οι νέες πληροφορίες βοηθούν στην ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών νευρώνων.

Κάντε διαλογισμό: Διάφορες έρευνες αποδεικνύουν τα τελευταία χρόνια τα οφέλη αυτής της αρχαίας πρακτικής στην ψυχική υγεία αλλά και τις πνευματικές δεξιότητές μας.

Αφοσιωθείτε σε μια δραστηριότητα τη φορά: Το multitasking δεν μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τις πνευματικές δυνατότητές μας στο έπακρο.

Διαβάστε βιβλία: Όχι μόνο θα εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας αλλά και θα καλλιεργήσετε τις πνευματικές δεξιότητές σας όπως τη συγκέντρωση και την κριτική σκέψη.

Ασκηθείτε: Η σωματική άσκηση, μεταξύ άλλων, ευνοεί την κυκλοφορία του αίματος -σε ολόκληρο το σώμα, και στο εγκέφαλο- και συμβάλλει στον έλεγχο του άγχους.

Παίξτε παιχνίδια: Είτε πρόκειται για επιτραπέζια είτε για παζλ, θα εκπαιδεύσουν τον εγκέφαλό σας σε δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων και η ευελιξία και θα σας διασκεδάσουν.

Βγείτε στον ήλιο: Η βιταμίνη D συνδέεται και με καλύτερες πνευματικές δεξιότητες και με βελτιωμένη διάθεση, αλλά η έλλειψή της είναι συνηθισμένη, ιδιαίτερα τον χειμώνα, ακόμα και στις μεσογειακές χώρες, καθώς οι περισσότερες δραστηριότητές μας είναι σε εσωτερικούς χώρους.