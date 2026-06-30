Κατέρρευσε τετραώροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Αναφορές για τέσσερις αγνοούμενους

Κατάρρευση πολυκατοικίας σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το κτήριο ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες στο υπόγειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ στην πολυκατοικία διέμεναν τέσσερις ένοικοι οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το κτήριο έπεσε σαν χάρτινος πύργος.

Στο σημείο βρίσκονται σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίοι διενεργούν έρευνες για ανεύρευση εγκλωβισμένων.