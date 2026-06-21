Κατερίνη: Τηλεφωνικές απάτες με λεία άνω των 37.000 ευρώ – Συνελήφθη ένα άτομο

Συνελήφθη στην Κατερίνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ένας άνδρας, για τέσσερις τηλεφωνικές απάτες και μια απόπειρα σε διάφορες περιοχές της Πιερίας που έγιναν το τελευταίο 20ημερο.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα συνεργός του τηλεφώνησε σε ένα ημεδαπό άνδρα στην Κατερίνη, προσποιούμενος τον αστυνομικό και ισχυρίστηκε ότι θέλει να προστατέψει τον ίδιο και την περιουσία του. Για αυτό το λόγο έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρήματα που είχε στην οικία του και να τα παραδώσει σε συνεργάτη του που θα πήγαινε να τα παραλάβει.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο ημεδαπός άνδρας ο οποίος θα παραλάμβανε τα χρήματα και συνελήφθη.

Από την έρευνα, προέκυψε πως ο προαναφερόμενος άνδρας και συνεργοί του κατάφεραν με τον ίδιο τρόπο να εξαπατήσουν τρεις άνδρες και μία γυναίκα, το χρονικό διάστημα των τελευταίων 20 ημερών, αφαιρώντας συνολικά από τους παθόντες το χρηματικό ποσό των 12.850 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

· Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

· Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

· Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται: Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr).