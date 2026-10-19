Κατερίνη: Εξαπάτησαν ηλικιωμένο και του πήραν λίρες και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένου, που έγινε στις 21 Απριλίου 2026 στην Κατερίνη. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 19χρονου ημεδαπού, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, συνεργός του 19χρονου δράστη τηλεφώνησε στον 77χρονο προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι, για να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία, έπρεπε να παραδώσει σε συνεργάτη του τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να του αποσπάσουν λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο ημεδαπός άνδρας και διέφυγε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Το προαναφερόμενο όχημα βρέθηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και κατασχέθηκε, ως μέσο τέλεσης της απάτης.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Οι συστάσεις της ΕΛΑΣ

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτης του λογιστή».

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται: Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές»