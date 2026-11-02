Κατερίνα Ζιούτα: «Στόχος μου να γίνω η πρώτη γυναίκα βουλευτής της ΝΔ στη Β΄ Θεσσαλονίκης»

Στον Βαγγέλη Παπαντώνη

Η προϊσταμένη του e-ΕΦΚΑ και πολιτεύτρια της ΝΔ μιλά στην «Πολιτική» για τις επόμενες εθνικές εκλογές, την ακρίβεια, τα προβλήματα της Β΄ Θεσσαλονίκης, τις αλλαγές στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και τις ανισότητες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Με σαφή πρόθεση να δώσει εκ νέου τη μάχη των εθνικών εκλογών στη Β΄ Θεσσαλονίκης και με στόχο μια πρωτιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, η Κατερίνα Ζιούτα ανοίγει τα χαρτιά της στην «Πολιτική». «Θα είναι μεγάλη τιμή να είμαι εκ νέου υποψήφια», δηλώνει, τονίζοντας πως η εκλογή της θα αποτελούσε μια «ιστορική κατάκτηση» για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς θα ήταν η πρώτη γυναίκα βουλευτής της παράταξης στη Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, αναφέρεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Β΄ Θεσσαλονίκης, από το οδικό δίκτυο και τις υποδομές έως τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, ενώ τοποθετείται για την ακρίβεια και τον δύσκολο χειμώνα που βρίσκεται μπροστά. Από τη θέση της ως προϊσταμένη στον e-ΕΦΚΑ, μιλά ακόμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Φορέα, επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης διεκπεραιώνεται πλέον σε 60 έως 90 ημέρες, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζει τις καθυστερήσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται σε επιμέρους τομείς.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, υπογραμμίζοντας πως, παρά τα βήματα που έχουν γίνει, «οι ανισότητες επιμένουν» και οι εργαζόμενες μητέρες εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

1. Πόσο έχει βελτιωθεί στην πράξη η εξυπηρέτηση των πολιτών από τον e-ΕΦΚΑ και πού εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις;

Η εξυπηρέτηση του πολίτη από τον e-ΕΦΚΑ έχει κυριολεκτικά αλλάξει επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Η αρχή έγινε με την είσοδο του Gov.gr με το οποίο συντελέστηκε η ψηφιακή επανάσταση που καθιέρωσε την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση. Ακολούθησε η σταδιακή εισαγωγή ηλεκτρονικών πλατφορμών και η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων, ενώ συνεχίζεται με τις εκατοντάδες πλέον ψηφιακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διαθέτει ο e-ΕΦΚΑ που εμπλουτίζονται διαρκώς.

Το αποτέλεσμα είναι η εξοικονόμηση χρόνου και κόπου για τον πολίτη αλλά και για τον υπάλληλο, η διαφάνεια και κυρίως, η ταχύτητα στη διεκπεραίωση των αιτημάτων. Πριν από λίγα μόλις χρόνια κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως μια συνταξιοδοτική απόφαση θα εκδιδόταν σε λιγότερο από δύο μήνες. Κι όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων αιτήσεων εκδίδεται πλέον ψηφιακά μέσα σε 60 έως 90 ημέρες.

Προφανώς οι καθυστερήσεις σε διάφορους τομείς εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως για παράδειγμα στις διεθνείς συντάξεις, σε κάποια εντασσόμενα στον ΕΦΚΑ επικουρικά ταμεία (π.χ.Ταμείο Μετάλλου), ενώ ζητούμενο εξακολουθεί να αποτελεί η επικοινωνία και η επαρκής ενημέρωση, παρά την ύπαρξη της τηλεφωνικής γραμμής 1555 που εξυπηρετεί επί 24ώρου βάσεως.

2. Έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα για την ισότητα των γυναικών στην εργασία ή οι ανισότητες παραμένουν;

Παρόλο που έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα για την ισότητα των γυναικών στην εργασία, η καθημερινότητα καταδεικνύει πως δυστυχώς οι ανισότητες επιμένουν. Ενδεικτικά, πρόσφατα έγινε ένα ακόμη βήμα προς την εξάλειψη της διάκρισης στην εργασία λόγω φύλου, με την ψήφιση του Νόμου για τη Μισθολογική Διαφάνεια (Ν.5316/2026), ενώ τα τελευταία χρόνια θεσμοθετήθηκαν σημαντικές άδειες προς διευκόλυνση της οικογένειας αλλά και δικαιότερης κατανομής των οικογενειακών βαρών. Παρόλα αυτά, οι εργαζόμενες μητέρες

αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην επαγγελματική τους εξέλιξη λόγω του φύλου τους ή της απόφασης τους να αποκτήσουν παιδί. Ως αποτέλεσμα η ανεργία είναι δυστυχώς γένους θηλυκού, καθώς οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από τη μακροχρόνια ανεργία, γεγονός που καθιστά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας ακόμη πιο δύσκολη.

Εργαλεία για την αντιμετώπιση της κατάστασης αποτελούν προγράμματα της ΔΥΠΑ, όπως αυτό που αφορά άνεργες μητέρες με παιδιά έως 15 ετών, που καλύπτουν έως και το 80% του μισθού και των εισφορών, προκειμένου να τους δοθεί κίνητρο επανένταξης. Παρόλα αυτά το ζητούμενο είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και η εξάλειψη των στερεοτύπων.

3. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά. Αρκούν τα κυβερνητικά μέτρα ή χρειάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις;

Κατά γενική ομολογία έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο χειμώνα. Με ανοιχτές εστίες έντασης στο Ορμούζ ή στην Ερυθρά Θάλασσα, και με τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, συντηρείται η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών, με αποτέλεσμα οι τιμές να ανεβαίνουν, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο είτε μιλάμε για το φυσικό αέριο είτε μιλάμε για την ηλεκτρική ενέργεια. Τα δεδομένα αυτά ισχύουν σε όλες τις χώρες, δημιουργώντας ένα ντόμινο διεθνούς πληθωρισμού και υψηλό κόστος ζωής γενικότερα.

Σε εθνικό επίπεδο η κυβέρνηση επέλεξε, ορθώς, να αντιμετωπίσει την κατάσταση, υψώνοντας τα κατάλληλα αναχώματα, με μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, όπως το επίδομα θέρμανσης, τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, με τη στήριξη της βιομηχανίας μέσω περισσότερων επενδύσεων, περισσότερες εντάξεις στους αναπτυξιακούς νόμους αλλά κυριως περισσότερες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, καθώς και με τη μείωση της τιμής του πετρελαίου των αγροτών, των αλιέων. Τα μέτρα και οι παρεμβάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης θα είναι διαρκείς, με εξάντληση, αν αυτό καταστεί αναγκαίο, των δημοσιονομικών περιθωρίων.

4. Ποια είναι σήμερα τα σημαντικότερα προβλήματα της Β΄ Θεσσαλονίκης και πού θεωρείτε ότι απαιτούνται άμεσες λύσεις;

Τα προβλήματα στη Β’ Περιφέρεια, αφενός λόγω της τεράστιας έκτασης της, αφετέρου λόγω της ανομοιογένειάς της, καθώς περιλαμβάνει αγροτικές, περιαστικές και τουριστικές περιοχές, δεν είναι κοινά και δεν επιδέχονται ενιαίας λύσης. Έτσι, τα μεγαλύτερα προβλήματα των Δήμων που βρίσκονται πιο μακριά από το αστικό κέντρο, εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο, καθώς και στην ανεπαρκή τους διασύνδεση με το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και με τις πρωτεύουσες των Δήμων, αλλά και στις υποδομές, στην ανάγκη κατασκευής αρδευτικών δικτύων, εξασφάλιση υδροδότησης, ανάγκη για σύγχρονα και λειτουργικά σχολεία, αθλητικά κέντρα κ.λ.π.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αγρότες που αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της Β’ Περιφέρειας, ενώ πρόκληση αποτελεί η τουριστική της αξιοποίηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς, όπως πχ η ολοκλήρωση του σπουδαίου Μακεδονικού Τάφου του Αγίου Αθανασίου στον Δήμο Χαλκηδόνος και η αναβάθμιση του Βυζαντινού Οικισμού του Κάστρου Ρεντίνας στον Δήμο Βόλβης. Ξεχωριστή μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί επίσης για την ορθολογική διαχείριση του οικοσυστήματος των λιμνών Κορώνεια και Βόλβη.

5. Με το βλέμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα είστε ξανά υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στη Β΄ Θεσσαλονίκης;

Θα είναι μεγάλη τιμή να είμαι εκ νέου υποψήφια στις επερχόμενες εθνικές εκλογές με τη Ν.Δ. έτσι ώστε να συμβάλω και εγώ με τις δυνάμεις μου, στη διαφύλαξη της πολιτικής σταθερότητας που θα εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη και συνακόλουθα την ευημερία και την πρόοδο του Έθνους μας. Σε προσωπικό επίπεδο η υποψηφιότητα μου είναι μία επιπλέον πρόκληση, καθώς η κατάκτηση του στόχου, της εκλογής μου, θα αποτελέσει μια ιστορική κατάκτηση για την παράταξη μας, την εκλογή για πρώτη φορά γυναίκας βουλευτή

στη Β’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα δε με τα δεδομένα, ο στόχος δεν είναι μακριά, καθώς και στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις το 2019 και 2023 ήμουν πρώτη γυναίκα σε σταυρούς, ενώ στις εκλογές του Μαΐου 2023 πρώτη επιλαχούσα. Μετά από δέκα έτη αδιάλειπτης και συνεχούς παρουσίας στην περιφέρεια μου, πιστεύω πως ο στόχος, αυτή τη φορά θα επιτευχθεί. Παρόλα αυτά η εκλογή μου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, είναι το μέσο να φανώ χρήσιμη και αποτελεσματική προς τους συμπολίτες μου, τόσο αναφορικά με το αντικείμενο που γνωρίζω πολύ καλά–εργασιακά,ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά θέματα ως εργαζόμενη στον e-ΕΦΚΑ από το 2003 και με θέση ευθύνης τα τελευταία 6 χρόνια- όσο και με τα λοιπά θέματα που μας απασχολούν όλους.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” στις 31/10/2026