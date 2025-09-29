Κατερίνα Καινούργιου για τη σύλληψη του αδερφού της: «Φωτογράφιζαν» παντού εμένα, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για πρώτη φορά για τη σύλληψη του αδερφού της, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο δεν σταμάτησε σε σήμα της Τροχαίας στα βόρεια προάστια και σημειώθηκε επεισοδιακή καταδίωξη.

Η παρουσιάστρια ανέφερε στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» πως βίωσε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά, όπως είπε, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του.

«Επειδή το βίωσα το καλοκαίρι, καμιά φορά στη ζωή μας, μπορεί τα συγγενικά μας πρόσωπα, είτε είναι αδερφός είτε οικογένεια, να κάνουν κάτι, το οποίο είναι αδίκημα, λάθος, μπορεί να φταίνε εκείνοι. Δεν παίρνει η μπάλα και την υπόλοιπη οικογένεια, ούτε σημαίνει ότι είναι συνένοχη και η υπόλοιπη οικογένεια. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια για τον Πάνο Καινούργιο.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε πως ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, καθώς ο αδερφός της παραβίασε τον ΚΟΚ, όπως είπε: «Σας το λέω για το περιστατικό που έγινε με τον αδερφό μου, δεν έχω μιλήσει ποτέ για αυτό. Ακολουθήθηκαν κανονικά οι νόμιμες διαδικασίες, μάλιστα επειδή ήταν Σάββατο έμεινε δυο μέρες στο τμήμα, πέρασε από Εισαγγελέα τη Δευτέρα. Ο αδερφός μου μετάνιωσε πάρα πολύ, είπε χίλια συγγνώμη. Θα δικαστεί η υπόθεση. Δεν θέλω ερωτήσεις, είναι υπόθεση του αδερφού μου. Είναι παράβαση του ΚΟΚ».