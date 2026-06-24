Κατεπείγουσα Παρέμβαση της Πολιτείας ζητά ο Δήμος Θερμαϊκού για τον Άτυπο Οικισμό στα «Τσαΐρια»

Την άμεση, κεντρικά συντονισμένη και διυπηρεσιακή παρέμβαση της Κυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών για την οριστική επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος στον άτυπο οικισμό Ρομά στην περιοχή «Τσαΐρια» Περαίας, ζητά με κατεπείγουσα επιστολή του ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Θεόδωρος Τζέκος.

Η ανεξέλεγκτη κατάσταση περιβαλλοντικής και υγειονομικής υποβάθμισης που επικρατεί στην περιοχή, σε συνδυασμό με την επικίνδυνη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22 Ιουνίου 2026, καθιστούν σαφές ότι τα όρια διαχείρισης από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν προ πολλού εξαντληθεί.

Αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του θέματος, το οποίο απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και την ομαλή λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως το αεροδρόμιο «Μακεδονία», η επιστολή του Δημάρχου απεστάλη προς:

• Τον Διευθυντή του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κ. Μιχάλη Μπεκίρη.

• Τον Υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης), κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

• Την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κα. Αθηνά Αηδονά.

• Τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρμόδιο για την Εθνική Στρατηγική Ένταξης των Ρομά).

Παράλληλα, κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Θέρμης, στις Διοικήσεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στη Fraport Ελλάδος και την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, δεδομένου του κινδύνου που ελλοχεύει για την αεροπλοΐα από τους τοξικούς καπνούς των ανεξέλεγκτων καύσεων.

«Ο κόμπος έφτασε στο χτένι»

Όπως υπογραμμίζεται στο έγγραφο, η περιοχή στα διοικητικά όρια των Δήμων Θερμαϊκού και Θέρμης έχει μετατραπεί σε χώρο ανεξέλεγκτης εναπόθεσης και καύσης απορριμμάτων, πλαστικών και καλωδίων. Η πρόσφατη πυρκαγιά έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, κατοικίες και τη λειτουργικότητα του αεροδρομίου, αποδεικνύοντας ότι οι αποσπασματικές παρεμβάσεις (κατασβέσεις, προσωρινοί καθαρισμοί) δεν επαρκούν. Απαιτείται κεντρικός κυβερνητικός συντονισμός, καθώς η έκλυση τοξικών και καρκινογόνων ουσιών δημιουργεί συνθήκες σωρευτικής υγειονομικής επιβάρυνσης για την ευρύτερη περιοχή.

Μέσω της επιστολής, ο Δήμος Θερμαϊκού καταθέτει έναν σαφή οδικό χάρτη ενεργειών και ζητά:

1. Άμεση σύγκληση διυπηρεσιακής σύσκεψης υπό τον συντονισμό των κρατικών και περιφερειακών αρχών.

2. Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για τη σταδιακή, οργανωμένη και νόμιμη μετεγκατάσταση των περίπου 150-200 ατόμων του άτυπου οικισμού σε υφιστάμενες, κατάλληλα οργανωμένες δομές που πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας.

3. Πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής των Τσαϊρίων, με απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών και λήψη μέτρων αποτροπής νέας ρύπανσης.

4. Σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων και αυστηρού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Ο Δήμος Θερμαϊκού ξεκαθαρίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παρέμβαση προστασίας της ανθρώπινης ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των διαμενόντων στον άτυπο οικισμό, οι οποίοι διαβιούν σε συνθήκες μη αποδεκτές για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, καθώς και προάσπισης του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής.

Η διαιώνιση της υφιστάμενης, ανεξέλεγκτης κατάστασης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και είναι πλέον μη ανεκτή. Μόνο μια οργανωμένη λύση μετεγκατάστασης μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής και την αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων.