Κατατέθηκε πρόταση παραπομπής του Χέγκσεθ – Ψηφοφορία στη Βουλή έως την Τετάρτη

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι από το Κεντάκι κατέθεσε τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα άρθρα παραπομπής του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεθ, περνώντας από την εξαγγελία στην επίσημη κοινοβουλευτική διαδικασία.

Η πρωτοβουλία προβλέπει πλέον οκτώ κατηγορίες σε βάρος του Χέγκεθ και οδηγεί σε αναμέτρηση στη Βουλή, η οποία θα πρέπει να εξετάσει το ψήφισμα έως την Τετάρτη.

Μεταξύ άλλων, ο Μάσι κατηγορεί τον υπουργό ότι παραβίασε τη νομοθεσία για τις πολεμικές εξουσίες, εμπλέκοντας τις ΗΠΑ σε εχθροπραξίες στο Ιράν για περισσότερες από 90 ημέρες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Ο Μάσι είχε καταθέσει για πρώτη φορά πρόταση παραπομπής τον Σεπτέμβριο, ωστόσο η διαδικασία δεν προχώρησε, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, διέκοψε πρόωρα τις εργασίες του Σώματος πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Με την επιστροφή των βουλευτών στο Καπιτώλιο, ο Ρεπουμπλικανός επανέφερε το ψήφισμα, επικαιροποιώντας το ώστε να κινηθεί εκ νέου η κοινοβουλευτική διαδικασία.

Οι οκτώ κατηγορίες σε βάρος του Χέγκσεθ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μάσι, τρεις από τις οκτώ κατηγορίες αφορούν τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν και την παραβίαση του νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973 (War Powers Resolution).

Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι ο Χέγκσεθ συνέχισε τον πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, παρά τις σχετικές αποφάσεις των δύο σωμάτων, αλλά και πέρα από τα χρονικά όρια που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων χωρίς εξουσιοδότηση.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες αφορούν:

– Την αγνόηση της νομοθεσίας που αποσκοπεί στον περιορισμό των απωλειών μεταξύ των αμάχων, με αναφορά και στο πλήγμα σε ιρανικό σχολείο νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

– Τους θανάτους ανθρώπων σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά πλοίων στην Καραϊβική, τα οποία φέρονταν να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.Ο Μάσι κάνει λόγο για τουλάχιστον 243 νεκρούς και καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, επιθέσεις σε επιζώντες.

– Την άσκηση πιέσεων και την προσπάθεια φίμωσης του γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις του για τις παράνομες στρατιωτικές εντολές.

– Την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, χωρίς την απαιτούμενη συνταγματική ή νομική εξουσιοδότηση.

– Τη στρατιωτική επιχείρηση στην Υεμένη, την οποία ο Μάσι θεωρεί ότι ξεκίνησε χωρίς έγκριση του Κογκρέσου ή να συντρέχει άμεση απειλή κατά των ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν κατάχρηση εξουσίας από τον υπουργό Άμυνας και παραβίαση των συνταγματικών του υποχρεώσεων.

Ο βουλευτής του Κεντάκι υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του υπουργού δεν περιορίζεται στη διαχείριση του πολέμου στο Ιράν, αλλά συνιστά ευρύτερη κατάχρηση των εξουσιών του αξιώματός του.

Ο Μάσι θέλει να προλάβει την ανάληψη του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς

Η πρωτοβουλία του Μάσι έχει και σαφή πολιτική διάσταση. Ο ίδιος έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ και στην πολεμική επιχείρηση κατά του Ιράν, ενώ έχει χάσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προκριματικές εκλογές νωρίτερα φέτος, μετά τη στήριξη που παρείχε ο Αμερικανός πρόεδρος στον αντίπαλό του.

Ο βουλευτής επιδιώκει να προχωρήσει η διαδικασία παραπομπής πριν από την αλλαγή της σύνθεσης του Κογκρέσου τον Ιανουάριο, όταν οι Δημοκρατικοί θα αναλάβουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

«Η προσπάθειά μου να παραπέμψω τον υπουργό Χέγκσεθ είναι μια πολύ πιο ήπια εκδοχή αυτού που θα ακολουθήσει όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας τον επόμενο χρόνο. Θα πραγματοποιήσουν ακροάσεις και δίκες», δήλωσε ο Μάσι.

Παράλληλα, κάλεσε τον Τραμπ να αντικαταστήσει άμεσα τον υπουργό Άμυνας, όσο εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την έγκριση της Γερουσίας για τον διάδοχό του.

Η απάντηση Χέγκεθ και η στάση των Δημοκρατικών

Από την πλευρά του, ο Πιτ Χέγκεθ εμφανίστηκε τη Δευτέρα 9/11, να υποβαθμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας, δηλώνοντας ότι δεν ανησυχεί για την προσπάθεια παραπομπής του.

«Δεν ανησυχούμε γι’ αυτό», απάντησε σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε εάν διαθέτει επαρκή υποστήριξη από τους Ρεπουμπλικανούς ώστε να αποτρέψει την έγκριση της πρότασης.

Ο υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Τρίτη το πρωί, προκειμένου να απαντήσει ειδικά για την προσπάθεια του Μάσι.

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να στηρίξουν την παραπομπή. Ο επικεφαλής τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, δήλωσε την Κυριακή ότι υποστηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία.

«Είμαι κατηγορηματικά υπέρ», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον Χέγκεθ ότι έχει καταχραστεί την εξουσία του, έχει υπονομεύσει την εθνική ασφάλεια και έχει οδηγήσει τις ΗΠΑ σε έναν απερίσκεπτο και δαπανηρό πόλεμο επιλογής στο Ιράν.

Ωστόσο, για να εγκριθεί η πρόταση στη Βουλή, ο Μάσι θα χρειαστεί και τη στήριξη βουλευτών του δικού του κόμματος.

Οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να ελέγχουν το Σώμα κατά τη μεταβατική περίοδο, παρά τις σημαντικές απώλειές τους στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας. Ο ίδιος ο Μάσι, ο οποίος έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Τραμπ, έχασε νωρίτερα φέτος τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών για την έδρα του.

Πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία παραπομπής

Η παραπομπή υπουργού της αμερικανικής κυβέρνησης αποτελεί εξαιρετικά σπάνια διαδικασία.

Για να απομακρυνθεί ο Χέγκσεθ από το αξίωμά του, θα πρέπει αρχικά να εγκριθεί η παραπομπή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη συνέχεια να καταδικαστεί από τη Γερουσία, όπου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων.

Στην ιστορία των ΗΠΑ, η Βουλή έχει εγκρίνει την παραπομπή μόλις δύο υπουργών: του υπουργού Πολέμου Ουίλιαμ Μπέλκναπ το 1876, ο οποίος κατηγορήθηκε για διαφθορά, και του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας το 2024, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μπάιντεν στο μεταναστευτικό.

Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξε απομάκρυνση από το αξίωμα μέσω καταδίκης στη Γερουσία.

Πηγή: skai.gr