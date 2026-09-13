Καταστροφή των δέντρων με καρφιά και δηλητήριο και η πράσινη αντεπίθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Απέναντι στους βανδαλισμούς ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανοίγει νέο κύκλο φυτεύσεων με 8.000 δέντρα στα πεζοδρόμια και χιλιάδες ακόμη σε πάρκα και κοινόχρηστους χώρους μέσω χορηγιών

της Βαρβάρας Ζούκα

Είκοσι μεγάλα καρφιά βιδωμένα με μανία στον κορμό μιας μουριάς ηλικίας άνω των είκοσι ετών. Τρύπες ανοιγμένες με αρίδα σε δύο καταπράσινες σοφόρες της Βενιζέλου, οι οποίες μέσα σε λίγες ημέρες ξεράθηκαν, με την υποψία ότι στις οπές διοχετεύθηκε δηλητήριο. Μανόλιες στην Αριστοτέλους με τους κορμούς τους συστηματικά ξεφλουδισμένους. Νεαρά δέντρα σπασμένα στη μέση ή ξεριζωμένα λίγο μετά τη φύτευσή τους.

Πρόκειται για ορισμένα μόνο από τα περιστατικά καταστροφής δέντρων και φυτεύσεων που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στη Θεσσαλονίκη, συνθέτοντας μια εξοργιστική εικόνα βανδαλισμού του αστικού πρασίνου.

Το τελευταίο επεισόδιο καταγράφηκε στις 16 Αυγούστου, στη συμβολή των οδών Αναγεννήσεως και Σαπφούς, στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Διερχόμενος διανομέας φαγητού αντιλήφθηκε έναν κουκουλοφόρο να καρφώνει επανειλημμένα τον κορμό μεγάλης μουριάς. Παρέμεινε στο σημείο, τον φωτογράφισε και ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Διαμαντάκης, στον κορμό είχαν τοποθετηθεί συνολικά είκοσι βιδωτά καρφιά, ενώ ο δήμος κίνησε τη διαδικασία για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς. Όπως σημείωσε ο κ. Διαμαντάκης, καταστροφές δέντρων με καρφιά διαπιστώθηκαν και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Αγίων Πάντων.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα εξίσου ανησυχητικό περιστατικό. “Ξαφνικά και μέσα σε λίγες μέρες δύο συνεχόμενες από τις καταπράσινες σοφόρες της οδού Βενιζέλου ξεράθηκαν. Αναγκαστήκαμε να τις κόψουμε. Και τι διαπιστώσαμε; Τρεις τρύπες με αρίδα σε κάθε κορμό, μέσα στις οποίες προφανώς εγχύθηκε το δηλητήριο”, περιέγραψε ο κ. Διαμαντάκης, κάνοντας γνωστό ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέβαλε αμέσως μήνυση κατά αγνώστων και, συγχρόνως, πήρε δείγματα ξύλου και εδάφους, τα οποία και έχει αποστείλει για αναλύσεις. “Αν η αστυνομία βρει τον δράστη, οι κυρώσεις θα είναι οι μέγιστες. Το ερώτημα όμως παραμένει: γιατί;”, διερωτήθηκε ο κ. Διαμαντάκης.

Ο κατάλογος είναι μακρύς. Τον περασμένο Απρίλιο καταγράφηκαν περιστατικά καταστροφών του πρασίνου στον άξονα της Αριστοτέλους, με αγνώστους να ξεφλουδίζουν τους κορμούς από τις χαρακτηριστικές μανόλιες της περιοχής και τον δήμο να ζητά τη συνδρομή κατοίκων και καταστηματαρχών και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Πριν από λίγους μήνες, στη συμβολή της Κωνσταντίνου Καραμανλή με τη Μάρκου Μπότσαρη, άγνωστος έσπασε ένα δέντρο στη μέση. Πέρυσι, είχε καταστραφεί ακόμη ένα δέντρο στη νησίδα της Κωνσταντίνου Καραμανλή, μόλις δεκαπέντε ημέρες αφότου είχε φυτευτεί μαζί με δεκάδες άλλα.

Ανάλογες εικόνες καταστροφής έχουν καταγραφεί και σε δέντρα στην περιοχή της νέας παραλίας. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας είχε μιλήσει τότε για “θύματα της ‘θέας’” και είχε στείλει το μήνυμα ότι “εμείς από την πλευρά μας θα ξαναφυτεύουμε τα δέντρα μέχρι να βαρεθείτε να τα κόβετε”.

Από την καταστροφική μανία, όμως, δεν γλιτώνουν ούτε οι εποχικές φυτεύσεις. Επανειλημμένα έχουν καταγραφεί περιστατικά με αγνώστους να ξεριζώνουν και να πετούν καλλωπιστικά φυτά και λουλούδια, που μάλιστα μόλις είχαν φυτευτεί από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, για να ομορφύνουν τα παρτέρια της πόλης.

​ Συνολικά 8.000 νέα δέντρα μόνο στα πεζοδρόμια

Στον αντίποδα αυτής της εικόνας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιχειρεί να ενισχύσει με ταχύτερους ρυθμούς το αστικό πράσινο, ανοίγοντας έναν νέο, μεγάλο κύκλο φυτεύσεων. Στην καρδιά του νέου προγραμματισμού των αρμόδιων υπηρεσιών στον τομέα του πρασίνου βρίσκεται ο μεγάλος διαγωνισμός που προκήρυξε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την κλάδευση και τη φύτευση δέντρων στα δημοτικά πεζοδρόμια, συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ.

Η νέα σύμβαση, που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο ο οποίος θα επιλεγεί στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα έχει διάρκεια 36 μηνών. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, προβλέπεται μεταξύ άλλων η φύτευση 8.000 νέων δέντρων σε κενές δενδροδόχους σε ολόκληρη την πόλη. Από τον συνολικό αριθμό, τα 2.800 νέα δέντρα προ

βλέπεται να φυτευτούν στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη Δημοτική Κοινότητα και τα υπόλοιπα 5.200 στην τέταρτη και στην πέμπτη Δημοτική Κοινότητα καθώς και στην περιοχή της Τριανδρίας.

Παράλληλα, η σύμβαση επιχειρεί να αντιμετωπίσει συνολικά και όχι αποσπασματικά τη διαχείριση των δενδροστοιχιών. Προς αυτή την κατεύθυνση προβλέπει για κάθε χρόνο διαμόρφωση της κόμης 8.634 δέντρων και ανανέωση ή κλάδευση της κόμης άλλων 10.550, φυτοπροστασία 1.000 δέντρων, καθώς και εκρίζωση 1.699 παλαιών πρέμνων, ώστε οι κενές δενδροδόχοι να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Περιλαμβάνονται ακόμη εργασίες άρδευσης και καθαρισμού των δενδροδόχων.

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​ Χιλιάδες νέες φυτεύσεις μέσω χορηγιών

Όπως τονίζει ο κ. Διαμαντάκης, τα 8.000 δέντρα δεν αποτελούν το σύνολο των νέων φυτεύσεων που σχεδιάζει ο δήμος, αλλά αφορούν μόνο τα πεζοδρόμια. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να προχωρήσει μέσω χορηγιών και σε χιλιάδες άλλες φυτεύσεις.

Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου αναπτύσσεται έξω από τη μεγάλη εργολαβία και στηρίζεται στις χορηγίες που εξασφαλίζει ο δήμος για πρόσθετες φυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους. Ήδη, για τη νέα φυτευτική περίοδο έχουν εξασφαλιστεί 1.000 επιπλέον δέντρα: 500 μέσω χορηγίας της “Ελληνικός Χρυσός” και ακόμη 500 από τα “Μεταλλεία Θράκης”.

Οι συγκεκριμένες φυτεύσεις έρχονται να προστεθούν στις 8.000 του διαγωνισμού, ενώ ο σχεδιασμός είναι οι χορηγίες και οι παράλληλες δράσεις να συνεχιστούν, ώστε ο πραγματικός αριθμός των νέων δέντρων που θα προστεθούν στην πόλη τα επόμενα χρόνια να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από εκείνον που αποτυπώνεται στη νέα σύμβαση.

​ Πάνω από 24.000 νέα δέντρα σε λιγότερο από 2,5 χρόνια

Σύμφωνα με τον κ. Διαμαντάκη, από την ανάληψη των καθηκόντων της δημοτικής αρχής, τον Ιανουάριο του 2024, μέχρι και τον Απρίλιο του 2026, στη Θεσσαλονίκη φυτεύτηκαν συνολικά 24.150 νέα δέντρα. “Πρόκειται για αριθμό που δεν έχει προηγούμενο”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Διαμαντάκης.

Η σύγκριση με το παρελθόν είναι ενδεικτική της αλλαγής κλίμακας που επιχειρείται, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου, ο μέσος όρος των φυτεύσεων κατά την προηγούμενη 25ετία ήταν περίπου 1.000 δέντρα τον χρόνο.

Το στοίχημα του καλοκαιριού

Μέσα στο καλοκαίρι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο πότισμα και στη φροντίδα των δέντρων που είχαν φυτευτεί σε πάρκα και κοινόχρηστους χώρους της πόλης το προηγούμενο διάστημα.

Πέρα από το τακτικό πότισμα των δέντρων που βρίσκονται σε χώρους με οργανωμένα συστήματα άρδευσης, με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας διατέθηκαν μέσα στο καλοκαίρι δύο υδροφόρες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την υποστήριξη των νέων φυτεύσεων σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Διαμαντάκη, τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση των φυτεύσεων στον Δήμο Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Όπως επεσήμανε ο ίδιος, για τα αστικά δέντρα διεθνώς θεωρείται πολύ υψηλό ένα ποσοστό επιβίωσης της τάξης του 85%-90% σε ό,τι αφορά τις φυτεύσεις που γίνονται στα πεζοδρόμια και 90%-95% σε ό,τι αφορά τις φυτεύσεις που γίνονται σε πάρκα και άλλους χώρους πρασίνου. Στην περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών, το ποσοστό επιτυχίας των νέων φυτεύσεων διαμορφώνεται στο περίπου 95%.

(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”)