Κατασκευή σύγχρονου κολυμβητηρίου με αξιοποίηση της γεωθερμίας προωθεί ο Δήμος Θέρμης

Ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει και συνεχίζονται με σκοπό την κατασκευή ενός σύγχρονου κολυμβητηρίου στο Δήμο Θέρμης παρείχε ο δήμαρχος Θεόδωρος Παπαδόπουλος σε συνάντηση η οποία έγινε το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου, στο γραφείο του. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης, καθώς και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης. Παρών ήταν και ο αντιδήμαρχος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στυλιανός Αποστόλου.

Ο δήμαρχος Θέρμης ενημέρωσε αναλυτικά για όλες τις έως τώρα ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος για την κατασκευή ενός σύγχρονου κολυμβητηρίου. Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος ο Δήμος προχώρησε στη χωροθέτηση του κολυμβητηρίου, έκανε μια προμελέτη για το σύνολο των εγκαταστάσεων ενώ προχώρησε και σε γεωθερμική γεώτρηση από την οποία προέκυψε ότι η λειτουργία του κολυμβητηρίου μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου. «Σε συνδυασμό και με φωτοβολταϊκή εγκατάσταση η οποία θα παρέχει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια, σημαίνει πως το κολυμβητήριο θα λειτουργεί με μηδενικό ενεργειακό κόστος».

Ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι ο Δήμος αναζητά πόρους για την κατασκευή του κολυμβητηρίου. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε συζήτηση με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με στόχο την προετοιμασία και υποβολή κοινής πρότασης η οποία θα μπορεί να ενταχθεί σε κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος θα «πρόκειται για ένα σύγχρονο κολυμβητήριο το οποίο θα λειτουργεί αξιοποιώντας φυσικούς πόρους και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των χιλιάδων παιδιών και πολιτών της ανατολικής Θεσσαλονίκης, καθώς και του ΤΕΦΑΑ του πανεπιστημίου. Με βάση αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να γίνονται οι χρηματοδοτήσεις τέτοιων έργων και όχι για το εάν κάποιος είναι ή όχι κομματικός φίλος μας».

Παράλληλα, ο δήμαρχος Θέρμης ενημέρωσε τους εκπροσώπους των φορέων για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο Δήμος με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ολοκλήρωση του νέου κλειστού γυμναστηρίου στον Τρίλοφο, καθώς και στις παρεμβάσεις που γίνονται ή σχεδιάζονται για τη δημιουργία νέων χώρων άθλησης και τη βελτίωση των υφιστάμενων. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων υπογράμμισαν τη σημασία της δημιουργίας ενός σύγχρονου κολυμβητηρίου το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων παιδιών, αθλητών και πολιτών της περιοχής.

Στη συνάντηση τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης εκπροσώπησε η Ολυμπία Ζαραμπούκα και την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης ο πρόεδρος Φάνης Καρκατζούνης.