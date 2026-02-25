ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν τρία κιλά κοκαΐνης μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων στη Θεσσαλονίκη – Τρεις συλλήψεις

από Team MyPortal.gr
Σε τρεις συλλήψεις αλλοδαπών και σε κατάσχεση τριών κιλών κοκαΐνης προερχόμενης από τη Γερμανία προχώρησαν στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται δύο ακόμη άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί.

Η ναρκωτική ουσία ήταν κρυμμένη σε φούρνο μικροκυμάτων και περιλαμβανόταν σε εμπόρευμα που προερχόταν από τη Γερμανία.

Σε έρευνες που ακολούθησαν σε σπίτια βρέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης, ένα αεροβόλο όπλο, ζυγαριές ακριβείας κ.ά.

kokkaini-thessaloniki

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τους απήγγειλε κατηγορία για εμπορία ναρκωτικών. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και παραμένουν υπό κράτηση.

