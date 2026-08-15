Κατασχέθηκαν από τις ισπανικές αρχές οι κάμερες του συνεργείου της Rai ενόψει κάλυψης ενδεχόμενου νέου κύμα μεταναστών

Τη νύχτα μεταξύ της 13 και 14 Αυγούστου, ο απεσταλμένος του Tg2στη Θέουτα, Λορέντζο Λο Μπάσο, υποβλήθηκε σε τελωνειακούς ελέγχους στην Ισπανική πόλη μαζί με το συνεργείο της Ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, και οι Ισπανικές Αρχές κατέσχεσαν κάμερες, εξοπλισμό και το όχημά τους. Μιλώντας στην εκπομπή «Agora» Estate, ο ίδιος δήλωσε πως οι συνοριοφύλακες, αφού είδανε τις κάμερες, τους είπαν πως «δεν θα μπορούσαμε να εισέλθουμε με τον εξοπλισμό», με τη δικαιολογία πως «απαιτούνταν μια δωρεάν δήλωση», η οποία δεν είχε υποβληθεί.

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος στον απόηχο του πρώτου κύματος είχε μείνει στην περιοχή για οκτώ ημέρες και δεν είχε δεχτεί κανένα έλεγχο, σχολίασε πως «προφανώς οι έλεγχοι έχουν ενισχυθεί», και στην εκπομπή υπογράμμισε πως ο ίδιος και το συνεργείο του ήταν «οι μόνοι που σταματήθηκαν, ερευνήθηκαν και ελέγχθηκαν με αυτόν τον τρόπο» ανάμεσα σε «περίπου εκατό αυτοκίνητα, και μόνο το δικό μας υποβλήθηκε σε αυτή τη μεταχείριση» ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα που αποβιβάστηκαν από το πλοίο. Αυτό, παρόλο που ειπώθηκε στις αρχές πως την επόμενη ημέρα (14 Αυγούστου) αναμενόταν να γίνει τηλεοπτική σύνδεση με την Ιταλία.

Την ανησυχία του για το περιστατικό εξέφρασε το συνδικάτο Unirai Figec, σχολιάζοντας πως «οι ενισχυμένοι έλεγχοι, τις τελευταίες ημέρες, πλήττουν, ιδίως, τους Ιταλούς και απειλούν τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών εντός των ευρωπαϊκών χωρών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σήμερα 15 Αυγούστου ενδέχεται να σημειωθεί στη Θέουτα ένα νέο κύμα άφιξης μεταναστών, όπως δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Σένγκεν στις 14 Αυγούστου. Η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά το σύμφωνο του Σένγκεν με την Ισπανία, και ο Πιαντεντόζι δήλωσε πως, από τη στιγμή της αναστολής, πραγματοποιήθηκαν 3 συλλήψεις και 21 απελάσεις παράτυπων πολιτών τρίτων χωρών, εκ των οποίων 6 Μαροκινοί, ενώ δεν απέκλεισε την ανανέωση της αναστολής.

Ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε επίσης πως «ενώ η πρωτοβουλία της Ιταλίας βασίζεται σε στέρεες αντικειμενικές βάσεις και η δραστηριότητα ελέγχου εστιάζεται και προσαρμόζεται ανάλογα με αυτές, η αναστολή που επέβαλαν οι αρχές της Μαδρίτης εναντίον μας ανταποκρίνεται, όπως οι ίδιες παραδέχονται, σε μια ουσιαστικά ανταποδοτική λογική που έρχεται σε αντίθεση με την ίδια τη λογική του θεσμού και με την ευρωπαϊκή αρχή της αλληλεγγύης».