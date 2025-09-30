Κατάρ: Συγκαλεί σύσκεψη με τη Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ – Θα συμμετάσχει και η Τουρκία

Στο Κατάρ πραγματοποιείται το βράδυ της Τρίτης (30/9) η πρώτη σύσκεψη με αντικείμενο σχέδιο Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας όπου εκτός από τη Χαμάς παρούσα θα είναι και η Τουρκία.

Συγκεκριμένα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε:

«H αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Χαμάς υποσχέθηκε να μελετήσει το σχέδιο με υπευθυνότητα», Για να διευκρινίσει ότι στη σύσκεψη «θα συμμετάσχει και η τουρκική πλευρά».

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σύσταση μιας τεχνοκρατικής επιτροπής αρμόδιας για τη διοίκηση του θύλακα, την εποπτεία της οποίας θα έχει ένα διεθνές μεταβατικό όργανο.