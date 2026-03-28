Καταλύτης εξελίξεων στην κεντροαριστερά η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Ως ο καταλύτης των εξελίξεων, όχι μόνο στην Νέα Αριστερά, αλλά ευρύτερα στον κεντροαριστερό χώρο, επιθυμεί να λειτουργήσει η παραίτηση του ο Αλέξης Χαρίτσης. Ο πρώην πλέον πρόεδρος του κόμματος στο κείμενο την παραίτησης του ουσιαστικά περιγράφει το πως βλέπει ο ίδιος τις εξελίξεις, στέλνοντας ταυτόχρονα και ένα μήνυμα στους ένοικους της κεντροαριστερής πολυκατοικίας.

“Πιστεύω ότι η μόνη διέξοδος είναι η κίνηση προς τα εμπρός”, αναφέρει. Που είναι αυτό το εμπρός; Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην Νέα Αριστερά υπάρχουν δύο αποκλίνουσες στρατηγικές. Αυτή της ιδεολογικής αυτάρκειας και από την άλλη η επιλογή του ανοίγματος και της προσπάθειας σύγκλισης.

” Όλοι και όλες ξέρουν, ότι η δεύτερη είναι η πολιτική για την οποία αγωνίζομαι και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Όχι γιατί είναι εύκολη, αλλά γιατί είναι αναγκαία”, ανέφερε.

Σε όλη τη διάρκεια της θητείας του προσπάθησε να φέρει κοντά τα κόμματα του χώρου. Ωστόσο αν και πολλές φορές η προσπάθεια αυτή έφτασε κοντά στο να γίνει πράξη τελικά δεν προχώρησε. Είτε με ευθύνη της Νέας Αριστεράς, είτε των υπόλοιπων κομμάτων. Σε ότι αφορά το κόμμα του η πρόθεση του είναι σαφής:” Η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει την ευθύνη να αναλάβει την διοίκηση του κόμματος”, είναι η πρόκληση – πρόσκληση του. Κάτι που αναμένεται να γίνει με την ανάληψη της κομματικής ηγεσίας από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Όσο για τη βουλή, αυτό θα είναι ένα δύσκολο σταυρόλεξο.

Ίδια εικόνα στον ΣΥΡΙΖΑ

Λίγο πιο δίπλα και συγκεκριμένα στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. το κόμμα συνεχίσει να κινείται στην εσωστρέφεια. Αν και ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει μία προσπάθεια το κόμμα να επικεντρωθεί στην άσκηση αντιπολίτευσης, ωστόσο οι διαφωνίες, αναφορικά με τα ζητήματα στρατηγικής εξακολουθούν να το ταλανίζουν. Κάτι που αποδείχτηκε και στην τελευταία κεντρική επιτροπή του κόμματος.

Εκεί ο Παύλος Πολάκης δεν δίστασε να κατεβάσει την δική πλατφόρμα, αναφορικά με τις κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., το επόμενο χρονικό διάστημα. Το βασικό επιχείρημα του βουλευτή Χανιών είναι πως το κόμμα δεν μπορεί να περιμένει αν και πότε και με ποιους θα προχωρήσουν οι συνεργασίες. Ζήτησε να υπάρξει αυστηρό χρονοδιάγραμμα δύο μηνών, μέσα στο οποίο θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο πρότεινε να σταλούν προσκλήσεις προς όλα τα κόμματα του χώρου ζητώντας να ξεκαθαρίσουν την στάση τους. Είναι προφανές πως ο κ. Πολάκης έχει αποφασίσει να κινηθεί σε ανάλογους ρυθμούς και το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ερώτημα είναι μέχρι πόσο είναι διατιθέμενος να τραβήξει το σκοινί.

Ο Αλέξης Τσίπρας

Η Λαμία θα είναι η επόμενη στάση της “Ιθάκης” του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδείες στη χώρα, προκειμένου να παρουσιάσει το βιβλίο του. Σύμφωνα με πληροφορίες εκτός από την Κρήτη, στις πόλεις που θα σταματήσει η “Ιθάκη” προστέθηκε και η Καλαμάτα.

Φυσικά ο κ.Τσίπρας παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο, ωστόσο αποφεύγει να πάρει θέση.

Θέση όμως πήρε και μάλιστα σκληρή ο Θανάσης Καρτερός. Ο γνωστός δημοσιογράφος που για πολλά χρόνια βρίσκεται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Έγραψε λοιπόν σε άρθρο του πως ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και η Νέα Αριστερά δεν θέλουν ή δεν μπορούν να δουν πως οδεύουν προς το τέλος τους.

“Σκιαμαχούν για την ιδιοκτησία, όταν το κτήριο καταρρέει. Διαθέτουν βουλευτές, αντιπολιτεύονται συχνά εύστοχα, τον Μητσοτάκη, αλλά ελάχιστοι πια τους ακούνε. Δεν είναι σε θέση να παράγουν προοπτική, ή έστω ελπίδα. Στοιχεία μιας υπαρξιακής κρίσης, που προαναγγέλλουν το αναπόφευκτο”, έγραψε ο κ. Καρτερός.

Προφανώς και τα όσα ανέφερε δημιούργησαν αναστάτωση στα δύο κόμματα. Για κάποιους μπήκε ακόμη ένας λίθος στο τοίχο που κτίζει ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι τους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ