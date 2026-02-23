Καταγγελίες ότι ο Άντριου χρέωνε τα κρατικά ταμεία ακόμα και με υπηρεσίες μασάζ ως εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας

Κάθε μέρα που περνά πληθαίνουν οι καταγγελίες σε βάρος του πρώην πρίγκηπα Άντριου, πλέον γνωστός και ως Άντριου Μάουντμπάτεν–Γουίνδσορ, ο οποίος φέρεται να χρέωνε στους Βρετανούς φορολογούμενους το κόστος για μασάζ και υπέρογκα ταξιδιωτικά έξοδα κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με καταγγελίες συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων που μίλησαν στο BBC οι δαπάνες που ζητούσε να καλυφθούν ήταν ανεξέλεγκτες.

Πρώην δημόσιος λειτουργός, που εργαζόταν στο αρμόδιο τμήμα εμπορίου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δήλωσε ότι είχε αρνηθεί να εγκρίνει αίτημα κάλυψης εξόδων για «υπηρεσίες μασάζ» έπειτα από επίσκεψη του Άντριου στη Μέση Ανατολή, κάτι που όμως εν τέλει παρακάμφθηκε από ανώτερα στελέχη. «Θεώρησα ότι ήταν λάθος… είπα ότι δεν πρέπει να πληρωθεί, αλλά τελικά πληρώθηκε», ανέφερε.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου δεν αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς για την περίοδο 2001-2011, ωστόσο παρέπεμψε στη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα σε βάρος του πρώην πρίγκιπα. Ο Άντριου έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία σε ό,τι είχε να κάνει με τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο χρηματοδότη Τζέφρι Έπστιν και έχει αρνηθεί ότι αποκόμισε προσωπικό όφελος από τον ρόλο του.

Σημειώνεται πως η θέση του ως ειδικού εκπροσώπου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις ήταν άμισθη, ωστόσο οι αποστολές του στο εξωτερικό καλύπτονταν από κρατική χρηματοδότηση και υποστηρίζονταν από δημοσίους υπαλλήλους.

Πώς περνούσαν οι δαπάνες «κάτω από τα ραντάρ»

Ένας δεύτερος πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Ουάιτχολ, υπεύθυνος τότε για οικονομικά ζητήματα, επιβεβαίωσε ότι είχε δει παρόμοιες χρεώσεις και δήλωσε «απολύτως βέβαιος» για την αυθεντικότητά τους. Όπως ανέφερε, είχε σοκαριστεί από το εύρος των εξόδων, κάνοντας λόγο για υπερβολικά πολλές πτήσεις, μεγάλο αριθμό δωματίων σε ξενοδοχεία και δαπάνες για τη συνοδεία του.

Κατά τον ίδιο, τα έξοδα κατανέμονταν σε διαφορετικούς προϋπολογισμούς, καθιστώντας δύσκολη την ιχνηλάτησή τους, ενώ υπήρχε ελάχιστος ουσιαστικός έλεγχος. Οι εγκρίσεις, όπως είπε, δίνονταν σχεδόν «αυτόματα», χωρίς ουσιαστική εποπτεία.

Οι δύο πρώην δημόσιοι υπάλληλοι, που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, επικοινώνησαν αρχικά με τον συγγραφέα Αντριου Λόουνι, ο οποίος επικαιροποιεί τη βιογραφία του Άντριου με τίτλο Entitled, και στη συνέχεια μοιράστηκαν τις μαρτυρίες τους με το BBC. Το ίδιο το BBC αναφέρει ότι δεν έχει δει αποδείξεις για τη συγκεκριμένη χρέωση μασάζ πριν από 20 και πλέον χρόνια, αλλά έχει διαπιστώσει τη στενή επαγγελματική σχέση των καταγγελλόντων με τον τομέα εκείνη την περίοδο.

(Photo by CARLOS JASSO / AFP)

«Καθημερινά μασάζ»

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πρώην υπάλληλος του Τζέφρι Έπστιν στη Φλόριντα, ο Χαουάν Αλεσι, σε κατάθεσή του είχε υποστηρίξει ότι ο Άντριου λάμβανε «καθημερινό μασάζ» κατά τις επισκέψεις του. Επιπλέον, σε ηλεκτρονική αλληλογραφία που σχετίζεται με τον Έπστιν είχε εντοπιστεί κατάλογος πληρωμών για μασάζ σε άτομο με το όνομα «Αντριου », χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τον ίδιο.

Βουλευτές της Επιτροπής Επιχειρήσεων και Εμπορίου αναμένεται να συζητήσουν το ενδεχόμενο έναρξης έρευνας για τον ρόλο και τη λογοδοσία των εμπορικών απεσταλμένων.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου επισημαίνει ότι ο ρόλος του Άντριου ήταν διαφορετικός από τους σημερινούς εμπορικούς απεσταλμένους, οι οποίοι είναι συνήθως βουλευτές ή μέλη της Βουλής των Λόρδων και υπάγονται σε σαφώς καθορισμένο κώδικα δεοντολογίας — κάτι που δεν ίσχυε την περίοδο της θητείας του.

Πηγή BBC