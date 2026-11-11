Καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κατέθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει υποβάλλει ο Άδωνις Γεωργιάδης για το περιστατικό με το χακάρισμα του προσωπικού του e-mail, από το οι χάκερ παράγγειλαν πολυτελή αυτοκίνητα.

Ο υπουργός Υγείας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Star και περιέγραψε πώς αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα των χάκερ.

«Έχω κάνει καταγγελία. Έχει γίνει χαμός. Με παίρνουν από όλη την Ελλάδα και μου λένε “κράτα μου και εμένα μια Porsche”. Να είμαι ειλικρινής, και εγώ θα ήθελα να πάρω μία, αλλά δεν έχω λεφτά», ανέφερε ο υπουργός αρχικά

«Όπως κάθε πρωί όταν ξυπνάω ανοίγω το κινητό μου και σκρολάρω. Ξυπνάω στις 06:00. Στις 06:15 κάνω διάδρομο κάθε πρωί. Όπως ανοίγω το κινητό, ένα από τα πράγματα που βλέπω είναι και τα e-email μου».

«Ανοίγω τα email και βλέπω ένα: “Συγχαρητήρια για την επιτυχή παραγγελία σας, επεξεργάζεται το τμήμα πωλήσεων για να πάρετε τη Mercedes”. Παρακάτω “συγχαρητήρια, πήρατε την Porsche”, πιο κάτω “συγχαρητήρια, πήρατε τα όπλα”. Ήταν χιλιάδες. Ήταν πάρα πολλά στο προσωπικό μου email», συμπλήρωσε.

«Το πρώτο που σκέφτηκα είναι μην βγάλει κανένας τα email στην τηλεόραση ότι “ο Γεωργιάδης παραγγέλνει Porsche”, γιατί μετά δεν με ξεπλένει ούτε ο Ιορδάνης ποταμός. Οπότε έκανα αμέσως την ανάρτηση και έκανα καταγγελία. Το ψάχνει τώρα η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».