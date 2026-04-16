Καταγγελία-σοκ από ανήλικη στη Θεσσαλονίκη: Τη βίαζε ο θείος της από την ηλικία των 5 χρόνων

κμεταλλεύτηκε τη συγγενική σχέση και τη φροντίδα της ανήλικης ανιψιάς του και προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις από όταν το κορίτσι ήταν 5 χρόνων μέχρι και τον περασμένο χρόνο. Την καταγγελία έκανε το 14χρονο σήμερα κορίτσι και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 61χρονου, θείου της ανήλικης, για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 14χρονης, ο θείος της προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της από το 2017, όταν εκείνη ήταν μόλις 5 χρόνων, τόσο στο σπίτι όπου έμεναν στη Θεσσαλονίκη όσο και σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Καβάλας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.