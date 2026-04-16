Καταγγελία Δημητρακόπουλου: Ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα

Σε καταγγελία κατά του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, προχώρησε ο γνωστός ποινικολόγος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος , σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4).

Όπως ανέφερε ο έγκυρος νομικός, διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κ. Λιόλιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ, Προμηθέας, κάτι που εφόσον ισχύει, βάζει «βόμβα» στα θεμέλια του αθλήματος, λόγω του ασυμβίβαστου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πού είστε δίπλα μας σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Μετά από σοβαρή μελέτη του αποδειχτικού υλικού που μου δόθηκε και αφού μελετήσαμε την ομολογία του Αρείου Πάγου για τη χρησιμοποίηση μηνυμάτων του προέδρου της ΕΟΚ και του προπονητή της ομάδας εκείνης στον Προμηθέα, όπου αυτά τα μηνύματα δημιουργούν θλίψη βλέποντας συμπεριφορές που δεν συνάδουν με συμπεριφορές προέδρου ομοσπονδίας με εκατομμύρια ανθρώπους και πιστεύουν ότι η ηγεσία της ΕΟΚ ενδιαφέρεται για το καλό συνολικά του αθλήματος και όχι μία ομάδα, των Πατρών.

Το αποδειχτικό υλικό της υπόθεσης είναι μηνύματα που έχει ανταλλάξει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Ευάγγελος Λιόλιος, με τον τότε προπονητή του Προμηθέα, Ηλία Παπαθεοδώρου.

Ό,τι υλικό υπάρχει στην καταγγελία του Αμαρουσίου είναι μηνύματα του προέδρου, κ. Λιόλιου. Ο κ. Λιόλιος είναι μάρτυρας κατηγορίας σε βάρος του εαυτού του. Όλα τα μηνύματα έχουν κατατεθεί στην επιτροπή δεοντολογίας της ΕΟΚ και η επιτροπή δεοντολογίας θα την κρίνει και θα την αξιολογήσει. Η νόμιμη βάση είναι ο αθλητικός νόμος, το άρθρο 27 σε συνδυασμό με τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΟΚ.

Μέσα σε αυτά τα μηνύματα, από το 2023 έως το 2025, μακρά περίοδος, υπάρχουν γραπτά μηνύματα που θα έλεγα στον κ. Λιόλιο εάν δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, εάν αυτά τα δικά του μηνύματα είναι μηνύματα που δείχνουν πως υπηρετεί την ΕΟΚ, θα πρέπει όλα αυτά τα μηνύματα να τα δημοσιοποιήσει και να τον κρίνουν όλοι.

Αν αρχίσει να λέει επιχειρήματα για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, θα πω ότι ο Άρειος Πάγος που εμείς καταφεύγουμε για το τι είναι παράνομα και τι όχι, θα πούμε ότι είναι νόμιμα μέσα.

Τον καλώ αύριο να τα γνωστοποιήσει σε όλη την κοινή γνώμη, για να έχει εικόνα ο φίλαθλος που ματώνει για να έχουμε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Θα αναφερθώ σε τρία μηνύματα που είναι τα πλέον καθοριστικά.

Ο κ. Λιόλιος είναι πρόεδρος της ΕΟΚ και συγχρόνως χωρίς καμία αμφιβολία είναι ο ιδιοκτήτης του Προμηθέα. Αυτό αποδεικνύεται με τα μηνύματά του, όπου αναφέρει τον εαυτό του ότι είναι το αφεντικό της ομάδας και όταν ο προπονητής διαπραγματεύεται για μεταγραφές θα πρέπει να λέει ότι θέλει να παίξει στον Προμηθέα και εκείνος θα δίνει περισσότερα χρήματα. Ο ίδιος λέει τον εαυτό του αφεντικό του Προμηθέα.

Υπάρχει κι άλλο ένα μήνυμα, 9/4/2024 όπου βλέπουμε ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ που θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για την ομοσπονδία, με γραπτό μήνυμα λέει “δυστυχώς δεν κατάφεραν να βρεθώ δίπλα στην ομάδα μας, γιατί είχα υποχρεώσεις στην ΕΟΚ”. Το κύριο μέλημά του ήταν να είναι δίπλα στην ομάδα και αναλαμβάνει την ευθύνη ο ίδιος.

Ποιος είναι ο θεσμός ρόλος του προέδρου της ΕΟΚ; Να τρέχει στην ομάδα του, ή να προστατεύει τα συμφέροντα της ομοσπονδίας και να προστατεύει τις ομάδες; Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να ηγείται της ΕΟΚ; Είναι λυπηρές αυτές οι συμπεριφορές και πρέπει να τις μάθει ο κόσμος.

Θα πρέπει άμεσα ή να παραιτηθεί ή να πει κάτι. Δεν μπορεί να ηγείται της ομοσπονδίας ένας άνθρωπος που διοικεί μια ομάδα. Ας πάει στην ομάδα του να κλείνει τα συμβόλαια, στην ΕΟΚ θα πρέπει να προασπίζει τα συμφέροντα της Εθνικής και όλων των ομάδων.

Με μεγάλη δυσαρέσκεια βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και γνωστοποιώ συμπεριφορές που ένας πρόεδρος μιας ομοσπονδίας μιλάει έτσι και περιφρονεί τους κανόνες ισονομίας. Να διαπραγματεύεται με έναν παίκτη που θέλει να πάει στην Εθνική. Τι διαπραγμάτευση είναι αυτή;

Υπάρχει άλλο ένα μήνυμα και αναλαμβάνω το προσωπικό κόστος να δεχτώ επιθέσεις. Δεν φοβάμαι τις επιθέσεις, τις αποκρούω και στο τέλος η αλήθεια επικρατεί. Υπάρχει ένα μήνυμα που πλέον θέτει ένα άλλο μείζον θέμα. Στις 5 Μαρτίου του 2025 υπάρχει γραπτό μήνυμα προς τον κ. Παπαθεοδώρου πως υπάρχει κάτι που είναι αυστηρά απόρρητο. Του λέει τη σύνθεση των διαιτητών στις 5/3/2025 ενώ δημοσιοποιήθηκαν στις 7/3/2025. Ο πρόεδρος που πρέπει να προστατεύει την ΚΕΔ στέλνει μήνυμα που λέει είναι απόρρητο αυτό που λέω, 2 μέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Αυτή η σχέση του προέδρου με την ΚΕΔ φτάνει μόνο στο να ενημερώνεται ποιοι είναι διαιτητές πριν τον ορισμό; Να σταματήσουν τα νέφη καχυποψίας που έχουν ζώσει το μπάσκετ. Ποιος θα πει μετά σε μια άσχημη διαιτησία ότι δεν υπήρχε παρέμβαση;

Κάνω μια δημόσια έκκληση. Όταν βγουν και τα ονόματα των συγκεκριμένων διαιτητών, θα καταλάβετε πως με τον τρόπο που σφύριζαν υπήρχαν επεισόδια από φιλάθλους της ΑΕΚ, του Άρη, του ΠΑΟΚ, με συμπτώσεις που θα αξιολογηθούν από την επιτροπή δεοντολογίας. Είμαστε σε στάδιο που συλλέγουμε στοιχεία και μπορούμε να απευθυνθούμε στον εισαγγελέα.

Κάνω έκκληση δημόσια στον ηγέτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στους ηγέτες του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, μαζί με όλους τους ηγέτες του Άρη, το ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, να ομονοήσουν. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να δεχτούν πως είναι πρόεδρος στον κορυφαίο θεσμό του μπάσκετ, όπως η ΕΟΚ, ένας άνθρωπος ο οποίος από τα μηνύματά του αποδεικνύεται ότι κύριο μέλημά του είναι πώς θα πάει αγωνιστικά ο Προμηθέας. Δεν είναι δουλειά του προέδρου της ΕΟΚ να διαπραγματεύεται μεταγραφές ούτε να λέει στον προπονητή ποιοι θα είναι οι διαιτητές και έλεγε ότι τους εμπιστευόταν. Δεν είναι αυτός ο θεσμός ρόλος του προέδρου της ΕΟΚ.

Οι ηγέτες των ομάδων πρέπει να ομονοήσουν πως πρόεδρος της ΕΟΚ πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που προασπίζει τα συμφέροντα όλων των ομάδων.

Πρέπει να συγχαρώ τον πρόεδρο του Αμαρουσίου, ο οποίος κατέθεσε τη συγκεκριμένη καταγγελία ενώπιον της επιτροπής δεοντολογίας της ΕΟΚ. Θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια τον Ηλία Παπαθεοδώρου που με ήθος και εντιμότητα, γνωρίζοντας ότι θα δεχτεί επιθέσεις έδωσε τα πολύτιμα ντοκουμέντα, προκειμένου να υπάρξει κάθαρση στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ».