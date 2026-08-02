Καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Χαλκιδική: Έκλεβαν μετασχηματιστές – Ζημιά μισού εκατ. ευρώ

«Χειροπέδες» σε τρεις άνδρες που έκλεβαν μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος και εμβόλισαν περιπολικό όχημα πέρασαν το Σάββατο (1/8) σε τρεις άνδρες οι Αρχές στη Χαλκιδική.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί όταν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, εντόπισαν κατόπιν αναζήτησης στην περιοχή του Νέου Ρυσίου, αγροτικό όχημα για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή από περιοχή της Χαλκιδικής, οι επιβάτες του οποίου εμπλέκονταν σε κλοπή μετασχηματιστή.

Στη θέα των αστυνομικών ο οδηγός του οχήματος προσπάθησε να διαφύγει, εμβολίζοντας δύο υπηρεσιακά οχήματα, ενώ ενόσω οι αστυνομικοί συνέχισαν να το ακολουθούν, ο 35χρονος πυροβόλησε στο παρμπρίζ και το καπό του ενός υπηρεσιακού οχήματος.

Στη συνέχεια εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε σημείο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Περαίας και συγκρούστηκε με Ι.Χ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε κλοπές μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος INTIME NEWS / ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Το κλεμμένο όχημα ακινητοποιήθηκε και οι επιβαίνοντες τράπηκαν σε φυγή πεζή, πλην όμως εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ κατά την ακινητοποίησή τους αντιστάθηκαν σθεναρά, τραυματίζοντας -σύμφωνα με την ανακοίνωση- τρεις αστυνομικούς. Κατά την έρευνα του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό σειράς και φυσίγγιο εντός της θαλάμης, δύο φυσίγγια, πέντε κάλυκες, 12 πηνία χαλκού που αφαιρέθηκαν από μετασχηματιστές κατά το χρονικό διάστημα πριν τη σύλληψή τους από αγροτική περιοχή της Χαλκιδικής και πλήθος εργαλείων για την αφαίρεση των πηνίων.

Από τις 20 Ιανουαρίου έως και χθες, οι δράστες έχοντας συστήσει εγκληματική οργάνωσή, είχαν αφαιρέσει άλλους 96 μετασχηματιστές και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν επιπλέον έναν από αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας οικονομική ζημία στο δίκτυο διαχείρισης δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, τουλάχιστον 550.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος και πηνία INTIME NEWS / ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σε βάρος των τριών ανδρών, ηλικίας 45, 37 και 35 ετών και ακόμη ενός ατόμου, που αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια, εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, τροποποίηση σήμανσης όπλου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε έπειτα από ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και την επισταμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης.