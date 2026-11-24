Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Τουρκία για την κράτηση δύο τούρκων εκπαιδευτικών που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

Η Αγκυρα παραβίασε το δικαίωμα στην ελευθερία του Σεμίχ Εζακτσά, δασκάλου, και της Νουριγέ Γκυλμέν, πανεπιστημιακού, έκρινε το δικαστήριο του Στρασβούργου.

Τους μήνες που ακολούθησαν την απόπειρα πραξικοπήματος, οι δύο ενάγοντες απολύθηκαν από τον δημόσιο τομέα με την κατηγορία ότι ανήκαν, όπως και εκατοντάδες άλλοι τούρκοι πολίτες, στο FETÖ, το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν. Η δίωξή τους έγινε σύμβολο για πολλούς Τούρκους που διώχθηκαν αδίκως στο πλαίσιο του γενικευμένου πογκρόμ.

Επειτα από μήνες καθημερινών διαδηλώσεων στο κέντρο της Αγκυρας, οι δύο εκπαιδευτικοί ξεκίνησαν μερική απεργία πείνας που διήρκεσε 11 μήνες.

Στην συνέχεια, στο τέλος του Μαΐου 2017, φυλακίσθηκαν με την κατηγορία αυτήν την φορά ότι ανήκαν σε απαγορευμένη οργάνωση της άκρας αριστεράς, το DHKP/C.

Οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκριναν ότι με την κράτησή τους παραβιάσθηκε το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που εγγυάται «το δικαίωμα στη ελευθερία και την ασφάλεια» και ότι οι συνθήκες κράτησης της Νουριγέ Γκυλμέν παραβίασαν το άρθρο 3 περί απαγόρευσης βασανιστηρίων και απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης.

Η Τουρκία καταδικάσθηκε να καταβάλει αποζημίωση 16.300 ευρώ στην Νουριγέ Γκυλμέν και 12.500 ευρώ στον Σεμίχ Εζακτσά.