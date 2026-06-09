Καστοριά: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 16χρονο – Οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς , μετά από θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σε αγροτικό δρόμο, με κατεύθυνση προς το δασάκι της Μεσοποταμίας, τα ξημερώματα της Τρίτης 9 Ιουνίου στις 03:20 π.μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, στο αγροτικό αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά πέντε νεαρά άτομα —τέσσερις ανήλικοι και ένας ενήλικας— οι οποίοι είχαν βγει για μια σύντομη βόλτα στην περιοχή. Στο τιμόνι του οχήματος βρισκόταν ένας 17χρονος που δεν έφερε δίπλωμα κυκλοφορίας και σε λίγες ημέρες θα γιόρταζε τα 18α γενέθλιά του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αγροτικού οχήματος ενώ κινούταν στον αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 16χρονου επιβάτη στην περιοχή του αυχένα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 16χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τα συντρίμμια του οχήματος. Διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρουν ελαφρά τραύματα αλλά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Η Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.