Καστελόριζο: Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που ναυάγησε

Στο νοσοκομείο Ρόδου διακομίστηκαν οι τέσσερις από τους πέντε επιβαίνοντες σε σκάφος της Frontex το οποίο βυθίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή της Μεγίστης στο Καστελοριζο.

Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν η πρέσβειρα της Εσθονίας, τρεις ακόμη ομοεθνείς της καθώς και στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – σύνδεσμος της Frontex.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος βρήκε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμού του και λίγο αργότερα βυθίστηκε.

Οι πέντε ναυαγοί περισυνελέγησαν από πλοίο του Λιμενικού αλλά και ένα ιδιωτικό καταμαράν και αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καστελόριζου. Τέσσερις από τους επιβάτες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Super-Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο νοσοκομείο Ρόδου. Ένας από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.