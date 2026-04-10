Καστανίδης: Δεν θα καθορίσει ο κ. Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου

Σαφείς αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Χάρης Καστανίδης με φόντο την απόφαση του συνεδρίου για ανώτατο όριο θητειών σε Βουλή και Ευρωβουλή.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, ο πρώην υπουργός είπε ότι η σχετική εισήγηση για την τροποποίηση του καταστατικού έγινε για να αποκλειστεί ο ίδιος από τα ψηφοδέλτια.

«Η δολιότητα είναι ευφάνταστη. Εισηγήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης και ο γραμματέας οργανωτικού που είναι διορισμένος από αυτόν την τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος από τα ψηφοδέλτια. Εγώ. Δεν θα προχωρήσω σε περαιτέρω σχολιασμό, διότι θα μιλήσω την ώρα που θεωρώ εγώ ότι είναι η ώρα να μιλήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η σχετική πρόταση υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα παραμείνει ενεργά πολιτικός, ο Χάρης Καστανίδης είπε: «Δεν θα καθορίσει ο κ. Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός ή εγώ»