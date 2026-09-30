ΚΑΣ για Επταπύργιο: Εκτός καταλόγου που παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις

Το Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Τη σχετική απόφαση πήρε στη χθεσινή του απόφαση το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), ενώ σχετικό αίτημα είχαν καταθέσει τόσο ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, όσο και ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) 1967-1974

Στην επιστολή που είχε στείλει ο κ. Αγγελούδης προς τη Διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, ανέφερε πως «το Επταπύργιο δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό μνημείο της βυζαντινής και οθωμανικής περιόδου, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με τη νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης». Επιπλέον, διευκρίνιζε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης των μνημείων ως ζωντανών και προσβάσιμων χώρων πολιτισμού και στο πλαίσιο αυτό μπορούν να φιλοξενούνται συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες πολιτιστικές δράσεις που αναδεικνύουν την ιστορία τους και ενισχύουν τη σχέση της κοινωνίας με την πολιτιστική κληρονομιά.

«Στην περίπτωση του Επταπυργίου ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ως τόπου μαρτυρικής ιστορικής μνήμης επιβάλλει διαφορετική αντιμετώπιση. Για τον λόγο αυτό ζητά από την ΕΦΑΠΟΘ να εισηγηθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο την επανεξέταση της ένταξης του μνημείου στον σχετικό κατάλογο. Πρέπει να διασφαλιστεί πως οι χρήσεις του συγκεκριμένου μνημείου θα υπηρετούν αποκλειστικά την ανάδειξη της ιστορικής, αρχαιολογικής και πολιτιστικής του αξίας», αναφερόταν στην επιστολή του δημάρχου και το ΚΑΣ δέχτηκε τις αιτιάσεις του δήμου και εξαίρεσε το Επταπύργιο.