Καρυστιανού: Ξαναζεσταμένο φαγητό ο Τσίπρας, δεν θα συνεργαστούμε μαζί του

Αποκλείει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καρυστιανού δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ξαναζεσταμένο φαγητό.

Η επικεφαλής του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεν παρέλειψε να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση κατά του συνόλου του πολιτικού συστήματος, λέγοντας ότι οι ρίζες του είναι κοινωνικές και όχι πολιτικές.

«Ενωθήκαμε γιατί έχουμε τα ίδια προβλήματα», ανέφερε στη συνέντευξή της την Τρίτη (2/6) στον ΑΝΤ1, θέλοντας να δείξει ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεν έχει καμία σχέση με παραδοσιακό κομματικό σύστημα.

Απαντώντας στα πυρά που δέχθηκε για την πολιτική φυσιογνωμία της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», είπε πως «το σύστημα θέλει να μας βάλει ταμπέλα». «Με είπαν την πρώτη ακροδεξιά κομμουνίστρια» σημείωσε.

Σχολιάζοντας τη παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε ότι ήταν «πολύ γκλάμουρους» και βασιζόταν περισσότερο στην εικόνα. Ξεκαθάρισε, δε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς, όπως είπε, η ίδια δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί τις θέσεις του κόμματός του.

«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το παλαιό σύστημα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι δεν θέλει να χαθεί η ταυτότητα του εγχειρήματος.

«Αν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη, δεν θα με γνωρίζατε», είπε, συνδέοντας ευθέως την πολιτική της απόφαση με τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων.

Οι προτεραιότητες

Ενδιαφέρον έχουν και οι πρώτες προτεραιότητες που έθεσε, σε περίπτωση ανάληψης της εξουσίας. Αυτές αφορούν τη Δικαιοσύνη, την ανάπτυξη και τα εθνικά θέματα.

Για τους πλειστηριασμούς, ανέφερε ότι υπάρχει ειδικό επιτελείο που επεξεργάζεται προτάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα.

Αναφορικά με το μεταναστευτικό, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για σοβαρό ζήτημα, ζητώντας ενεργότερη εμπλοκή της Ευρώπης και έλεγχο των ΜΚΟ. «Υποχρέωσή μας είναι η διαφύλαξη των συνόρων της χώρας», είπε, προσθέτοντας ότι το κόμμα της θα είναι «αμείλικτο απέναντι στους διακινητές».