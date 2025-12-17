Καρυστιανού: Το σύστημα αποκαλύπτει και πάλι το μίσος και τη διαβολή σε βάρος μου

Συκοφαντίες και διαβολή σε βάρος της καταγγέλλει η Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας πως ιστοσελίδες και προφίλ παρουσιάζουνπαραπλανητικούς τίτλους παρά το γεγονός ότι η ίδια έχει δηλώσει δημόσια ότι είναι ψευδείς.

Μέσω social media, η κ. Καρυστιανού απευθύνει έκκληση «για προσοχή» σε αναρτήσεις που την αφορούν και σημειώνει πως «πολλά μέσα ενημέρωσης θα κάνουν τα πάντα για να με συκοφαντήσουν».

«Στη σελίδα μου θα μπορείτε να έχετε έγκυρη ενημέρωση για το τι αληθινά ισχύει», καταλήγει.

Η ανάρτησή της:

«Θερμή παράκληση για προσοχή σε όλες τις αναρτήσεις που με αφορούν.