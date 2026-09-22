Καρυστιανού στη δίκη για Τέμπη: Ο Μπακαΐμης κατέστρεψε το βιολογικό υλικό εκτελώντας εντολές Μητσοτάκη

Στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών κατέθεσε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις εργασίες που έγιναν στον χώρο του δυστυχήματος, στην πορεία της ανάκρισης και στα ερωτήματα που, όπως υποστήριξε, παραμένουν αναπάντητα.

«Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι το μπάζωμα. Η αλλοίωση του χώρου ενός εγκλήματος. Έχουμε φωτογραφίες με εκσκαφείς που αλλοίωναν τον χώρο», ανέφερε κατά την κατάθεσή της.

Όπως είπε, είχε απευθυνθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να ρωτήσει πώς ήταν δυνατόν να τοποθετείται τσιμέντο σε έναν χώρο όπου είχε σημειωθεί ένα τόσο σοβαρό περιστατικό. «Για να μου απαντήσει πως 3 μέρες μετά θα μπει σε λειτουργία η γραμμή. Τον ρώτησα: έχετε πάει στον χώρο να τον δείτε; “Όχι”, μου είπε. Τότε πώς δώσατε άδεια να γίνει ό,τι έγινε; Σε 3 μέρες τελείωσε η έρευνα», ανέφερε.

«Ήθελαν το γκαζόν να το κάνουν τσιμέντο», πρόσθεσε, περιγράφοντας τη συζήτηση που είχε με δικαστικό λειτουργό. Όπως είπε, ο ίδιος της ανέφερε τηλεφωνικά τι είχε συμβεί, με την ίδια να εμφανίζεται συγκινημένη κατά την περιγραφή της.

«Θέλω να υπάρχει μια Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της», ανέφερε.

«Άκουσα ανακριτή να μου λέει πως το παιδί μου πέθανε ακαριαία»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στην ανάκριση, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με χειρισμούς και συμπεράσματα που, όπως είπε, διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Άκουσα έναν ανακριτή να μου λέει πως το παιδί μου πέθανε ακαριαία. Να μας λέει για ξυλόλια και τουλόλια. Να αμαυρώνουν τη μνήμη των παιδιών μας ότι δήθεν είναι θεωρίες συνωμοσίας», είπε.

Αναφερόμενη στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, υποστήριξε ότι επί δυόμισι χρόνια οι οικογένειες περίμεναν απαντήσεις.

«Ο κ. Μπακαΐμης μας έλεγε “δεν το πιστεύω” και η έκρηξη έγινε από έλαια σιλικόνης. Η δουλειά σου, ανακριτή, δεν είναι να κάνεις έρευνα; Δυόμισι χρόνια περιμέναμε», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, 18 μήνες αργότερα ήρθε το πόρισμα Καρώνη, ενώ η ανάκριση ολοκληρώθηκε χωρίς, όπως υποστήριξε, να έχουν δοθεί απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έθεταν οι συγγενείς.

Η κ. Καρυστιανού προχώρησε παράλληλα σε ευθεία καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Μπακαΐμης «εκτελεί εντολές Μητσοτάκη», ενώ χαρακτήρισε «παράνομα» όσα, όπως είπε, έχουν γίνει.

Ζήτησε έρευνα για την πυρόσφαιρα

Η Μαρία Καρυστιανού ζήτησε από το δικαστήριο να διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα της πυρόσφαιρας και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά μετά τη σύγκρουση.

«Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Να δώσει απαντήσεις σε εμάς που δεν τρώμε το παραμύθι με τα έλαια σιλικόνης», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντικές ελλείψεις στο οπτικοακουστικό υλικό της υπόθεσης. «Είδαμε ότι απουσίαζε τεράστιο υλικό ηχητικών και βίντεο», ανέφερε.

Κατά την κατάθεσή της άφησε επίσης αιχμές για την κατεύθυνση που, όπως υποστήριξε, είχε λάβει η ανάκριση σε σχέση με τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή.

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε ακόμη στον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος.

«Ο κ. Αγοραστός που μπάζωσε τον χώρο με εταιρείες που συστήθηκαν μετά. Κανένας δεν έχει λογοδοτήσει για αυτά», ανέφερε.

Για την ίδια, η υπόθεση έχει πλέον ευρύτερη διάσταση για την κοινωνία.

«Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία εμπιστοσύνη. Το έγκλημα των Τεμπών είναι ένα έγκλημα που αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία. Ακόμη και σήμερα δεν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος», τόνισε.

«Μου απαγορεύτηκε η εκταφή, υπάρχει λόγος»

Σε ερωτήσεις που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και σε μαρτυρίες για πιθανά χημικά εγκαύματα. «Φαίνεται πως είχαμε και χημικά εγκαύματα τα οποία δεν ελέγχθηκαν. Έλεγαν στις καταθέσεις ότι ο αέρας μας έκαιγε τα μάτια», ανέφερε.

Η κ. Καρυστιανού εξέφρασε παράλληλα την έντονη δυσπιστία της απέναντι στη Δικαιοσύνη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Γιατί βλέπει. Δεν είναι χαζός».

Σε έντονα φορτισμένο σημείο της κατάθεσής της, η Μαρία Καρυστιανού, εμφανώς συγκινημένη, περιέγραψε τη στιγμή που άνοιξε το φέρετρο της κόρης της, Μάρθης, και όσα ακολούθησαν.

«Όταν άνοιξα το φέρετρο είχε ένα σεντόνι που είχε το ανθρώπινο. Και βλέπω στη μέση μια άσπρη σακούλα. Την άνοιξα για να ακουμπήσω ό,τι είχε μείνει και σε αυτή τη διαδικασία, κρατώντας ένα-ένα τα κομμάτια, κάποια στιγμή πιάνω ένα οστό που είναι πολύ συγκεκριμένο στο σώμα. Αποχαιρετώ και κλείνω τη σακούλα», περιέγραψε.

«Όταν βρήκα το κουράγιο να διαβάσω τα στοιχεία, δεν αναφερόταν το οστό στις ιατροδικαστικές. Έτσι ζήτησα έλεγχο DNA», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι ως αιτία θανάτου αναφερόταν η απανθράκωση, την οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτη». «Μου απαγορεύτηκε η εκταφή. Υπάρχει λόγος», είπε.

Για να καταλήξει λέγοντας:

Ο Μπακαΐμης κατέστρεψε το βιολογικό υλικό. Συνεχίζουν να μας στερούν το έλεγχο για τους ανθρώπους μας με την απαγόρευση των εκταφών. Πέρα από πολιτικά πρόσωπα θα έπρεπε να βρίσκονται κατηγορούμενοι εδώ και γραμματείς υπουργείων, από την Περιφέρεια, ιατροδικαστές και αυτοί που έκαναν βεβήλωση του χώρου. Θα πρέπει να καταθέσουν και άνθρωποι στα νοσοκομεία που υποδέχθηκαν στα νοσοκομεία τις σωρούς. Είναι απορίες που δεν έχουν λυθεί.»