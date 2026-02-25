Καρυστιανού: Πριν από το καλοκαίρι η ανακοίνωση του κόμματος-Μου πρότειναν το υπουργείο Δικαιοσύνης

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (25/2) η Μαρία Καρυστιανού , στο πλαίσιο της οποίας αποκάλυψε ότι η ανακοίνωση του κόμματός της θα γίνει πριν από το καλοκαίρι.

Όπως σημείωσε, «τότε θα είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι και θα συνεκτιμήσουμε τη συγκυρία και αναλόγως θα πράξουμε».

Μιλώντας στο OPEN σχετικά με την ονομασία του κόμματός της, είπε: «Μας ζορίζει, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε».

Περιγράφοντας το πολιτικό πλαίσιο του κόμματός της επισήμανε: «Ζούμε σε μία κοινωνία που είναι απογοητευμένη και εγκαταλελειμμένη στο έλεος της διαπλοκής. Είναι εντυπωσιακό πώς το πολιτικό σύστημα σύσσωμο εναντιώθηκε σε αυτό το κίνημα πολιτών».

Αναφερόμενη σε προτάσεις συμμετοχής σε κυβερνητικές θέσεις, αποκάλυψε ότι της προτάθηκε μέσω τρίτων το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ωστόσο απέρριψε την πρόταση. Όπως εξήγησε, «δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ενεργούς πολιτικούς». Το νέο κόμμα, σύμφωνα με την ίδια, θα στηριχθεί σε εθελοντές, χωρίς χρηματοδότες, με «διάφανη χρηματοδότηση» και πρόγραμμα που θα είναι «φροντιστικό για την κοινωνία και δημοκρατικό».

«Οι ακραίες θέσεις δεν με εκφράζουν καθόλου. Είμαι υπέρ της δικαιοσύνης, της ισοκρατίας, της ισονομίας, υπέρ των αξιών που λείπουν από τη ζωή μου. Το να σχολιάσεις κάποιον ως θρησκόληπτο επειδή έχεις κάνει μία φωτογράφιση και φαίνονται εκκλησιαστικές εικόνες δείχνει έλλειψη επιχειρημάτων και φόβο προς εμένα», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Απαντώντας στις επικρίσεις σχετικά με την πνευματικό της είπε: «Πολύς κόσμος έχει πνευματικό και ο καθένας προσπαθεί να είναι καλός, ηθικός και τίμιος άνθρωπος. Αυτά δεν είναι άσχημα πράγματα». Πρόσθεσε μάλιστα: «Εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους να πιστεύουν σε κάτι ανώτερο πνευματικό και να μην προσκυνούν το χρήμα και την εξουσία. Υπάρχει μία ανάγκη από κάποιους να μπει σε εμένα μία ταμπέλα για να χαρακτηριστώ κάπως και να απομακρυνθεί ο κόσμος από κοντά μου