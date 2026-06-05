Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Λειτουργεί ως επαγγελματίας πολιτικός, λέει ψέματα, μπορεί εύκολα το “όχι” να το κάνει “ναι”»

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, χαρακτηρίζοντάς τον «επαγγελματία πολιτικό» που λειτουργεί με τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής πολιτικής συμπεριφοράς.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Open: «Λέει ψέματα», προσθέτοντας ότι «μπορεί πολύ εύκολα το “όχι” να το κάνει “ναι”, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει γι αυτό».

Σε άλλο σημείο, υποστήριξε ότι αποτελεί επιλογή της Νέα Δημοκρατία να έχει ως πολιτικό αντίπαλο τον πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι: «Είναι πολύ πιο βολικός ως αντίπαλος ο κ. Τσίπρας. Σε ποιους απευθύνεται; Σε αυτούς που είπε ελάτε, πρώτη φορά Αριστερά, να σκίσουμε τα Μνημόνια. Σκίστηκαν τα Μνημόνια;».

Αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν το κόμμα της μεταξύ των τεσσάρων πρώτων, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς δεν έχει παρουσιαστεί το πρόγραμμα του κόμματος, κάτι που – όπως είπε – θα συμβεί το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα εκτίμησε ότι την επομένη των εκλογών θα έχει σχηματιστεί κυβέρνηση, υποστηρίζοντας: «Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός θα μας δώσει την αυτοδυναμία. Ο λαός έχει φύγει από το παλαιοκομματικό σύστημα, έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτό». Και συμπλήρωσε: «Εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα».

Σε αναφορά της προς την προσωπική της στάση απέναντι στην πολιτική, σημείωσε: «Δεν έχουμε έρθει στην πολιτική για να κάνουμε τα 2 σπίτια 15». Περιέγραψε επίσης την επαφή της με τους πολίτες λέγοντας: «Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, βλέπω όμως πως στους δέκα ανθρώπους που θα συναντήσω στον δρόμο για το γραφείο μου, οι επτά θα με πλησιάσουν θα μου δώσουν το χέρι, θα μου πουν “μη σταματάτε, είστε η ελπίδα μας”», προσθέτοντας ότι «δεν έχουμε έρθει στην πολιτική για να κάνουμε τα 2 σπίτια 15. Είμαστε από την απέναντι πλευρά που βιώνουμε τις συνέπειες μια πολιτικής, έχουμε σεβασμό σε αυτά που λέμε, συμμεριζόμαστε την ευθύνη όσων λέμε».