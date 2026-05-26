Καρυστιανού: «Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη» – Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

«Η κοινωνία απαιτεί Ένωση, Ευθύνη και Αναγέννηση», σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού αμέσως μετά την κατάθεση στον Άρειο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για την επίσημη σύσταση της πολιτικής της κίνησης.

«Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας – όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν – όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου» σημείωσε προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας».

Πιο αναλυτικά η κα Καρυστιανού σημείωσε πως ο νέος πολιτικός φορέας της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή».

«Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα αδιαφάνειας, διαπλοκής και ατιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα» υπογράμμισε.

«Θέλουμε να αποβάλλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρίδιο που μας κρατά στάσιμους και φθείρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη, μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας».

«Η Ελλάδα είναι ένας υπέροχος, μια υπέροχη χώρα. Όλοι εμείς είμαστε η Ελλάδα και μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο δρόμο ελπίδας και προοπτικής».

«Φαίνεται ότι η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, τότε τίποτα δεν τον σταματά. Έτσι λοιπόν, καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την αύρα της ελπίδας να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια» σημείωσε η κα Καρυστιανού κλείνοντας και πρόσθεσε πως «η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά αυτή τη φορά γράφεται από την ίδια την κοινωνία μαζί με την ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Αξίζει να σημειωθεί πως η κατάθεση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (26/05) στην Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, συνοδευόμενη από τις υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το εγχείρημα, ώστε η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να λάβει και τυπικά έγκριση και κομματική υπόσταση.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης για την ίδρυση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, με την ίδια να προχωρά πλέον στο τυπικό σκέλος της διαδικασίας στον Άρειο Πάγο.